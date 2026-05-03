Πάτρα: Η μάγισσα που εμφανίζεται στη Λεύκα

Οι βόρειοι λαοί της Ευρώπης πίστευαν -κι ενδεχομένως ακόμη να πιστεύουν- ότι η νύχτα της 30ής Απριλίου προς την 1η Μαΐου είναι στοιχειωμένη. Εξ ου και η σκανδιναβική παράδοση για τη «Νύχτα των Μαγισσών», όπου οι μάγισσες συγκεντρώνονταν στα ψηλά βουνά για να γιορτάσουν την έλευση της άνοιξης και να τελέσουν «σαμπάτ» – παγανιστικές τελετουργίες.

Ο γράφων, μάλιστα, είχε βρεθεί σε ένα τέτοιο «μαγεμένο» μέρος στην ανατολική Γερμανία, το περίφημο «Hexentanzplatz» (το «Βουνό των Μαγισσών» στα ελληνικά) στα βουνά Χαρτζ του κρατιδίου της Σαξονίας-Ανχλατ. Μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή με παρθένα φύση, ιδανική για πεζοπορία, ποδηλασία και σκι το χειμώνα, βρίσκεται και το θεματικό πάρκο των μαγισσών με φανταστική θέα, το οποίο φέρνει εκατοντάδες τουρίστες που αναζητούν τον… αρχαίο θεό Βόταν.

Εκείνα τα μέρη αναφέρονται, μάλιστα, και στον «Φάουστ» του Γκαίτε, αλλά και σε δεκάδες παλιές ιστορίες για τη Νύχτα της Βαλπούργης.

Αφού σας βάλαμε, λοιπόν, στο κλίμα για την Πρωτομαγιά της μαγείας, ας διακτινιστούμε στα δικά μας μέρη για να διαπιστώσετε ότι και οι Ελληνες θεωρούν τον Μάιο ως μήνα που… κυκλοφορούν μεταξύ μας όντα του μεταφυσικού. Από μια παλιά προπολεμική ιστορία, για τα σκουπόξυλα που είχαν εξαφανιστεί μέσα σε ένα βράδυ στην Ανω Πόλη (δεν αποκλείεται, βέβαια, η πιτσιρικαρία της εποχής να θέλησε να τρολάρει τις γιαγιάδες τους) μέχρι τη μάγισσα της Λεύκας, είναι λίγα… λεπτά (γραψίματος) δρόμος.

Η ιστορία που ακολουθεί είναι από αναγνώστρια της «Π» κι αναφέρεται σε μυστηριώδη γυναικεία παρουσία που εμφανίζεται «κοντά στο ποτάμι της Λεύκας», δηλαδή τον Γλαύκο!

«Κανείς δεν ξέρει από που έρχεται και που μένει αυτή η παρουσία. Είναι καμπουριασμένη, φοράει μαύρα και είναι τόσο άσχημη που πραγματικά θυμίζει την κακιά μάγισσα από τη Χιονάτη», μας είπε αρχικά η φίλη της στήλης, για να συνεχίσει με περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: «Ηταν παραμονή Πρωτομαγιάς και πήγαμε κοριτσοπαρέα στα Ψηλαλώνια για να δούμε τα λουλούδια και τους χορούς και να γιορτάσουμε την άνοιξη. Κάποια στιγμή θελήσαμε να επιστρέψουμε σπίτια μας και πήραμε το λεωφορείο, μιας και δεν οδηγούσε καμία. Κατεβήκαμε, λοιπόν, στη στάση κι ενώ ήμασταν μέσα στην καλή χαρά, η μια κοπέλα από την παρέα σταμάτησε ξαφνικά να περπατάει. Είχε δει στην άκρη του δρόμου αυτήν τη μυστηριώδη γυναίκα να κάθεται ακίνητη και ξαφνικά να φεύγει. ‘‘Μάγισσα Φούρκα’’ την αποκαλούσαν τα παιδιά της περιοχής, από τα παλιά κόμικς του Ντίσνεϊ. Βρήκαμε το θάρρος να προχωρήσουμε, ίσως επειδή και η ψυχολογία μας ήταν καλή. Θυμόμασταν, πάντως, τι έλεγαν οι παλιοί, ότι ‘’αν δεις κάτι περίεργο το βράδυ μην του μιλήσεις και κάνε τον σταυρό σου’’. Συνεχίσαμε να περπατάμε, καθώς σε 7-8 λεπτά θα φτάναμε στα σπίτια μας. Ο δρόμος είχε χωράφια και ψηλά δέντρα και παλιές οικίες σε κάποιες μεριές.

Και τότε το ακούσαμε: Ενα περίεργο ποδοβολητό ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση. Κοκκαλώσαμε όλες. Το χωράφι ήταν άδειο και δεν είδαμε κάποιο ζώο. Ηταν ανθρώπινο το χτύπημα -βάζω και στοίχημα- σαν κάποιος να χτύπαγε με επιμονή τα πόδια του στη γη. Το τι τρέξιμο ρίξαμε δεν περιγράφεται. Από τότε αποφεύγουμε να περνάμε από εκεί, ειδικά την Πρωτομαγιά. Υπάρχει, πάντως, για θεωρία για το όλο μυστήριο: Σε αυτό το οικόπεδο βρισκόταν παλιά ένα σπίτι στο οποίο ζούσε μια γιαγιά. Οταν εκείνη πέθανε, οι κληρονόμοι της γκρέμισαν το σπίτι. Λέτε αυτή η γιαγιά να είναι η… μάγισσα της Λεύκας; Και η ψυχή της να γυρίζει στους δρόμους για να βρει δικαίωση που της πείραξαν το σπιτικό;».

Βρε μπας κι έχουμε… μάγισσες στα μέρη μας και δεν το γνωρίζουμε;

