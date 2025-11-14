Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
Για προληπτικούς λόγους στη δεύτερη θα παραμείνει όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλο το βράδυ
Μεγάλες οι υλικές ζημιές στις δύο φωτιές που ξέσπασαν διαδοχικά σήμερα (13/11/2025) στην Πάτρα.
Πάτρα: «Διπλή» η φωτιά αλλά σε ύφεση, ΦΩΤΟ
Η πρώτη το απόγευμα σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό 12ου Συντάγματος και η δεύτερη στην περιοχή του Γλαύκου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
Η πρώτη στην οδό 12ου Συντάγματος σβήστηκε, με το κτίριο να έχει υποστεί μεγάλες και σημαντικές ζημιές.
Στη δεύτερη στην περιοχή του Γλαύκου η κατάσταση είναι πλέον απόλυτα ελεγχόμενη.Και εκεί η φωτιά φαίνεται ότι σβήστηκε, αλλά για προληπτικούς περισσότερο λόγους θα παραμείνει στο σημείο υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.
Πάντως το συνεργείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ κάηκαν 5 αυτοκίνητα που ήταν μέσα.
Και για τις δύο φωτιές είναι άγνωστα τα αίτια και έρευνα διεξάγει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
