Για προληπτικούς λόγους στη δεύτερη θα παραμείνει όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλο το βράδυ

14 Νοέ. 2025 0:00
Pelop News

Μεγάλες οι υλικές ζημιές στις δύο φωτιές που ξέσπασαν διαδοχικά σήμερα (13/11/2025) στην Πάτρα.

Πάτρα: «Διπλή» η φωτιά αλλά σε ύφεση, ΦΩΤΟ

Η πρώτη το απόγευμα σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό 12ου Συντάγματος και η δεύτερη στην περιοχή του Γλαύκου σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Η πρώτη στην οδό 12ου Συντάγματος σβήστηκε, με το κτίριο να έχει υποστεί μεγάλες και σημαντικές ζημιές.

Στη δεύτερη στην περιοχή του Γλαύκου η κατάσταση είναι πλέον απόλυτα ελεγχόμενη.Και εκεί η φωτιά φαίνεται ότι σβήστηκε, αλλά για προληπτικούς περισσότερο λόγους θα παραμείνει στο σημείο υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Πάντως το συνεργείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ κάηκαν 5 αυτοκίνητα που ήταν μέσα.

Και για τις δύο φωτιές είναι άγνωστα τα αίτια και έρευνα διεξάγει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
