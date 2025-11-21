Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11

«Το Κανόνι της Ειρήνης», από τοΚουκλοθέατρο Κρήτης την Κυριακή 30/11/2025  στο Royal Theatre, στην Πάτρα.

21 Νοέ. 2025 10:43
Pelop News

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης παρουσιάζει την νέα παραγωγή του «Το Κανόνι της Ειρήνης», την Κυριακή 30/11/2025, στις 12 το μεσημέρι για μια μόνο παράσταση στο Royal Theatre, στην Πάτρα Γενική είσοδος 8 ευρώ.

Οι δημιουργοί του πασίγνωστου πλέον Ψαροτρομάρα, ανεβάζουν στο κουκλοθεατρικό σανίδι ακόμη μια παράσταση της Φρόσως Χατόγλου!

Το «Κανόνι της Ειρήνης» γεννήθηκε 45 χρόνια πριν. Μεγάλωσε μαζί με πολλές γενιές παιδιών, πήγε σε όλα τα σχολεία, ταξίδεψε στο εξωτερικό, βραβεύτηκε και συνεχίζει ακόμη να έχει παντού φίλους, μικρούς και μεγάλους.

Μετά από τόσα χρόνια, η συγγραφέας του, η Φρόσω Χατόγλου, του δίνει μια νέα
ζωή, μέσα από τις παραστάσεις του Κουκλοθεάτρου Κρήτης.

Λίγα λόγια για το έργο:

Πως βρέθηκε ένα τεράστιο και σκουριασμένο κανόνι στη μέση ενός Λιβαδιού; Και
γιατί όλα τα ζώα και τα φυτά το..τρέμουν; Ο Λαγός και ο Ποντικός το φοβούνται
και μόνο που το βλέπουν..! Ο αέρας όμως και η βροχή, έφεραν την νεογέννητη
Μαργαρίτα δίπλα στον κύριο Κανόνη. Θα καταφέρει η τοσοδούλα Μαργαρίτα να
τον αντιμετωπίσει; Η Μαργαρίτα, το Κανόνι, ο Ήλιος, το Φεγγάρι και οι άλλοι
φίλοι τους θα “ζωντανέψουν” πάνω στην Κουκλοθεατρική σκηνή, στέλνοντας ένα
πανανθρώπινο μήνυμα για τη δύναμη της Αγάπης, που νικά το κακό, της Ειρήνης,
που “μάχεται” τον πόλεμο, της Φύσης που επιμένει και αντιστέκεται στην
καταστροφή.

Το Κανόνι της Ειρήνης θα ηχήσει ξανά!

Στις παραστάσεις μας χρησιμοποιούμε την τεχνική του μαύρου θεάτρου. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή τεχνική όπου σε συνδυασμό με την τεχνική του
ζεστού φωτισμού εξαφανίζεται τελείως ο ανθρώπινος παράγοντας και οι κούκλες,
μαζί με τα έντονα χρώματα, δείχνουν στα μάτια των θεατών να κινούνται μαγικά.

Πρόκειται για επαγγελματικές κουκλοθεατρικές παραστάσεις με μεγάλες κούκλες
και πρωτότυπα σκηνικά.

Κατάλληλη για παιδιά έως και έκτη δημοτικού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977987248

Προπώληση στο TICKETSERVICES.GR

Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
