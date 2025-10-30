Πάτρα: Η παράσταση «Ας Παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» στις «Γραμμές Τέχνης»

Ένα μαγικό ταξίδι που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους πως η πιο δυνατή μαγεία είναι η αγάπη.

30 Οκτ. 2025 15:48
Η παραγωγή του «Σκηνικού» παρουσιάζει την νέα παιδική παράσταση «Ας παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Μποτώνη. Η
παράσταση, που θα ξεκινήσει από τις 8 Νοεμβρίου στο θέατρο Γραμμές Τέχνης, αφηγείται μια ιστορία για την αξία της οικογένειας, την ελευθερία
και την αληθινή αγάπη, ενώ παράλληλα ενισχύει τη φαντασία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Η Ιστορία της Άκαρδης Μάγισσας
Τι γίνεται όταν τα παιδιά βρίσκονται χωρίς ρεύμα; Τα τάμπλετ και τα κινητά κλείνουν και τότε αποφασίζουν να παίξουν μια ιστορία. Μοιράζουν
ρόλους, στήνουν σκηνικά από τη φαντασία τους και βουτούν στον κόσμο του παραμυθιού. Έτσι γεννιέται η ιστορία της Άκαρδης Μάγισσας: η Ενόη,
σκληρή και άπληστη από τον πόνο του παρελθόντος, προσπαθεί να επιβάλει στην κόρη της, την Αυγή, τον δικό της σκοτεινό κόσμο. Η Αυγή
όμως, γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη, αναζητά έναν διαφορετικό δρόμο.

Στο ταξίδι της θα συναντήσει τον Αρείωνα, έναν νέο που κρατά μέσα του τη λάμψη μιας άλλης, φωτεινής μαγείας. Μαζί θα περάσουν δοκιμασίες, θα
αντικρίσουν έναν Δράκο που τους φέρνει αντιμέτωπους με τους φόβους τους και θα συναντήσουν μια Νεράιδα, που θα αποκαλύψει πως η αγάπη
είναι η μόνη δύναμη ικανή να γιατρέψει τον πόνο. Μια τρυφερή και διασκεδαστική περιπέτεια γεμάτη τραγούδια, χιούμορ και μαγικές
ανατροπές.

Πληροφορίες Παράστασης
Πρεμιέρα: Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ώρα 5 μ.μ.
Προγραμματισμένες Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 5 μ.μ. και Κυριακή στις 11 π.μ.

Καθημερινές Παραστάσεις: Για σχολεία

Χώρος: Θέατρο Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271, Πάτρα)

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ γενική είσοδος | 8€ παιδικό

Κρατήσεις και Πληροφορίες: 6946097298

Προπώληση: Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μποτώνης

Κείμενο: Φραντζέσκα Πολλάτου

Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Βαμβακάς

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Κατασκευή Σκηνικών: Νίκος Μουχαμπέτ

Ραφή Κοστουμιών: Ελπίδα (MODA EL)

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Δημήτρης Χουρδούμης, Κυριακή Δρίτσα, Φραντζέσκα Πολλάτου

 
