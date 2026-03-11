Πάτρα: Η παράσταση «Carefull» στο Λιθογραφείον – Όταν το κοινό ανεβαίνει στη σκηνή για να σπάσει τα στερεότυπα

Το συμμετοχικό έργο «Carefull», μια παράσταση Θεάτρου Forum που εξερευνά το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα και την αόρατη εργασία των γυναικών, παρουσιάζεται το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 12.00 το μεσημέρι στο Θέατρο Λιθογραφείον στην Πάτρα.

Η παράσταση αφηγείται την ιστορία δύο millennials αδελφών, της Ζωής και της Δώρας, που μεγαλώνουν μαζί και έρχονται αντιμέτωπες με την ίδια καθημερινή πραγματικότητα: την απλήρωτη και συχνά αόρατη εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες μέσα στην οικογένεια.

Από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, οι ηρωίδες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις ευθύνες της φροντίδας – από το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών μέχρι τη στήριξη ασθενών και ηλικιωμένων – πληρώνοντας συχνά το τίμημα με προσωπικές θυσίες και εξάντληση.

Το έργο αναδεικνύει το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες: μέσα στον γάμο συχνά θυσιάζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση, ενώ εκτός οικογενειακού πλαισίου έρχονται αντιμέτωπες με κοινωνικά στερεότυπα και πιέσεις που αμφισβητούν τις επιλογές τους.

Μέσα από τη μορφή του Θεάτρου Forum, το κοινό δεν παραμένει απλός θεατής. Αντίθετα, καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη δράση, να παρέμβει στην εξέλιξη της ιστορίας, να προτείνει λύσεις και ακόμη να αντικαταστήσει χαρακτήρες επί σκηνής.

Με αυτόν τον τρόπο, η παράσταση λειτουργεί ως μια «πρόβα ζωής», ενθαρρύνοντας τον διάλογο γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα και την ανάγκη κοινωνικής αλλαγής.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και εφήβους και φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό και συμπεριληπτικό χώρο συζήτησης γύρω από το ζήτημα της ισότητας και της φροντίδας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ για τη συμμετοχή απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Ταυτότητα παράστασης

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Χριστίνα Κρίθαρη

Παίζουν: Αγλαΐα Νάκα, Γιώλικα Πουλοπούλου

Εμψυχώνει (Joker): Χριστίνα Κρίθαρη

Φωτογραφία: Stephie Grape

Αφίσα: Ντόρη Λούκρη

Σύμβουλος σε ζητήματα φύλου: Κέντρο Διοτίμα

Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και Κέντρο Διοτίμα.

