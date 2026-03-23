Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Με χρώματα, μουσική και δυνατά μηνύματα ζωής, η πλ. Γεωργίου φιλοξένησε την περασμένη Παρασκευή την εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε χώρο ουσιαστικής συμπερίληψης και κοινωνικής συνύπαρξης.

Η δράση, που διοργανώθηκε από το ΘΠΚ «Η Μέριμνα», είχε στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας και την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με Σύνδρομο Down, πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, φορείς και απλοί πολίτες έδωσαν το «παρών» σε μία εκδήλωση που δεν περιορίστηκε σε τυπικούς χαιρετισμούς, αλλά επιδίωξε να προσφέρει μία βιωματική εμπειρία. Το σύνθημα «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι» δεν έμεινε στα λόγια· αποτυπώθηκε σε δράσεις, σε χαμόγελα, σε στιγμές κοινής χαράς που ανέδειξαν τη δύναμη της συμμετοχής και της αποδοχής. Κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης ήταν η παρουσία των ίδιων των παιδιών με Σύνδρομο Down, τα οποία χόρεψαν, τραγούδησαν και εξέφρασαν αυθόρμητα τη χαρά τους μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Η εικόνα αυτή λειτούργησε ως ένα ηχηρό μήνυμα: η διαφορετικότητα δεν αποτελεί έλλειμμα, αλλά μέρος της κοινωνικής ποικιλομορφίας που αξίζει χώρο, φωνή και ορατότητα.

Τη δημοτική αρχή εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Υγείας – Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, η οποία στον χαιρετισμό της υπογράμμισε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down δεν αποτελεί απλώς μία επετειακή υπενθύμιση, αλλά μία διαρκή κοινωνική και πολιτική ευθύνη. Οπως τόνισε, τα άτομα με Σύνδρομο Down και οι οικογένειές τους δεν ζητούν κατανόηση ή φιλανθρωπία, αλλά ισοτιμία στη ζωή, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική συμμετοχή.

Η Ανθή Παχή, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων της «Μέριμνας» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι. Εμείς ως σύλλογος, έχουμε στους κόλπους μας πολλαπλές μορφές αναπηρίας και τις αγκαλιάζουμε όλες. Στόχευση μας είναι πάντα το χαμόγελο αυτών των παιδιών και η στήριξη των οικογενειών τους. Είμαστε ο αέρας κάτω από τα φτερά των συντελεστών, των συντονιστών και των εμπνευστών τέτοιων διοργανώσεων. Και θα είμαστε πάντα δίπλα τους.»

«Ο Δήμος οφείλει να λειτουργεί ως οδηγός»

Καίρια πολιτική και κοινωνική παρέμβαση πραγματοποίησε το σπιράλ, στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down στην Πάτρα, εστιάζοντας στις διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος φροντίδας και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Οπως επισημάνθηκε, δεν αρκούν το φιλότιμο, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων, όταν η Πολιτεία συνεχίζει να εναποθέτει την ευθύνη της φροντίδας σε λίγες, υποστελεχωμένες δομές.

Το σπιράλ υπογράμμισε την ανάγκη για εναρμόνιση με σύγχρονες μορφές φιλοξενίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ώστε η ισότητα να μην περιορίζεται σε επετειακά συνθήματα, αλλά να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα: στο σχολείο, στην εργασία, στον δημόσιο χώρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την επισήμανση ότι ένας δήμος που σέβεται τη διαφορετικότητα οφείλει να λειτουργεί ως οδηγός και όχι ως απλός παρατηρητής. Τις θέσεις αυτές μετέφερε η Μαρία Γούβη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της παράταξης και του ΔΣ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, τονίζοντας ότι η ισότητα χωρίς πράξεις παραμένει κενό γράμμα.

