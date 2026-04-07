Πάτρα: Η πλατεία Όλγας τελειώνει αλλά υπάρχουν αντιδράσεις – «Εχει μετατραπεί σε ζούγκλα»

Στο προσκήνιο επανέρχονται τα προβλήματα καθημερινότητας στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πιο γνωστή ως πλατεία Ολγας, παρά την πρόοδο που καταγράφεται στο έργο της ανάπλασης. Με αφορμή το χθεσινό ρεπορτάζ της «Π» για την πορεία των εργασιών, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει το πράσινο, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η κατάσταση στα παρτέρια, όπου –όπως καταγγέλλεται– τα χόρτα έχουν αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας εστίες ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εικόνα που δεν συνάδει με ένα έργο που βρίσκεται στην τελική ευθεία, τονίζοντας ότι η στοιχειώδης συντήρηση δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ο κάτοικος της περιοχής και πρώην δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Πολίτης, μιλώντας στην «Π», ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός: «Ωραία η “τελική ευθεία” των έργων, αλλά εμείς οι κάτοικοι της πλατείας Ολγας βρισκόμαστε μάλλον σε… “τελική εγκατάλειψη». Πριν φτάσουμε στις αναλύσεις για τους κυβόλιθους και τα αρχιτεκτονικά σχέδια, ας ασχοληθεί κάποιος με τα αυτονόητα: τη στοιχειώδη συντήρηση και το άμεσο κόψιμο των άγριων φυτών στα παρτέρια».

Μάλιστα, περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί, σημειώνοντας ότι «η πλατεία έχει μετατραπεί σε ζούγκλα» και εκφράζοντας φόβους για την εμφάνιση φιδιών, τρωκτικών και εντόμων ενόψει της θερινής περιόδου. «Η δημόσια υγιεινή δεν μπορεί να περιμένει τα χρονοδιαγράμματα των εργολάβων», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Οι αντιδράσεις αυτές έρχονται σε μία περίοδο όπου οι εργασίες ανάπλασης προχωρούν, με τις μαρμαροστρώσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο και τη φύτευση να προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι η εικόνα της πλατείας σήμερα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα καθημερινότητας, ανεξάρτητα από την τελική μορφή του έργου.

Το αίτημα για άμεσο καθαρισμό και περιποίηση του πρασίνου τίθεται πλέον επιτακτικά, με τους κατοίκους να ζητούν παρεμβάσεις εδώ και τώρα, ώστε η ανάπλαση να μην συνοδευτεί από φαινόμενα υποβάθμισης στο μεταβατικό στάδιο.

