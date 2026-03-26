Πάτρα: Η πολιτική εισήγηση της δημοτικής Αρχής για τον προϋπολογισμό του 2026

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων για το 2026, συζητείται αυτή την ώρα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, στην πολιτική εισήγηση για το θέμα, ανέφερε τα εξής:

«Συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026, ο οποίος έρχεται για ψήφιση μετά και από την έγκριση «Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» του ΥΠΕΣ, που παρακολουθεί τα Οικονομικά των Δήμων και τις δημοσιονομικές Πολιτικές κατ’ εντολή του κράτους.

Είναι κατανοητό πως ο προϋπολογισμός του Δήμου, συντάσσεται και υλοποιείται, μέσα στα αντιδραστικά πλαίσια του αστικού κράτους, και δεν βασίζεται μόνο στην πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής για το Πατραϊκό λαό και τις ανάγκες του.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε αυτό το τοπίο η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει, υλοποιεί, αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, διεκδικώντας παράλληλα χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα και έργα υποδομής για τη προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του Περιβάλλοντος, μέτρα οικονομικής ανακούφισης του λαού, καθώς και χρηματοδότηση που αφορά τις κοινωνικές, αθλητικές, πολιτιστικές δομές.

Όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή αποκαλύπτει συνεχώς στον πατραϊκό λαό την αιτία η οποία οδήγησε τις υπηρεσίες και τα οικονομικά των Δήμων σε αυτή την κατάσταση, αλλά και τους νόμους των κυβερνήσεων που στραγγαλίζουν, όχι μόνο τους Δήμους, αλλά κυρίως τις λαϊκές οικογένειες που πληρώνουν ξανά και ξανά μέσω τις βαριάς φορολογίας τους.

Η προβλεπόμενη προς τους Δήμους κρατική χρηματοδότηση, δεν αποδίδεται στο σύνολό της, και παρόλο που το κράτος -με την κάθε Κυβέρνηση του, είτε Ν.Δ. είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ- την έχει εισπράξει από το πατραϊκό λαό για να την αποδώσει για τη λειτουργία του Δήμου, την παρακρατά. Στους 332 Δήμους της χώρας θα έπρεπε να μας αποδίδονται περισσότερα από 8,5 δισ. ευρώ ετησίως και τους αποδίδονται περίπου 2,5 δισ. με στοιχεία του 2025. Αντίστοιχα στην πόλη μας παρακρατούνται 65 με 67 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ενώ για όλους τους Δήμους 6 δισ. ευρώ κατ’ έτος.

Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, προωθούν την «ανταποδοτικότητα» παντού και τα δεκάδες τέλη, με το κεντρικό κράτος να πετάει από πάνω του τις ευθύνες και μια σειρά αρμοδιότητες και να απεμπολεί το ρόλο του σε μια σειρά κρίσιμους τομείς που είναι ευθύνη δική του. Έτσι μεταφράζεται η δήθεν «αποκέντρωση του κράτους», με ένταση της τοπικής φορολογίας για τις λαϊκές οικογένειες και τους συνδημότες μας, με δημόσιες δομές και υπηρεσίες που έχουν στόχο να παραδώσουν ως λάφυρο στους ιδιώτες, υποδομές που δεν συντηρούνται και καταρρέουν. Οι δημότες θα ακριβοπληρώνουν για βασικές παροχές, την ίδια ώρα που οι πόροι των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ έχουν μειωθεί σημαντικά και το ενεργειακό κόστος εκτινάσσεται συνεχώς.

Οι πόλεις μας στενάζουν και η Κυβέρνηση μετράει τα κέρδη της ανάπτυξης των λίγων, οι δεκάδες νέες αρμοδιότητες των Δήμων, μεταβιβάζονται χωρίς πόρους και χωρίς προσωπικό, την ίδια ώρα που χαρίζει εκατομμύρια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομηχάνους και εφοπλιστές, που μετά προσπαθεί να τους πλασάρει ως ευεργέτες, για όσα το κράτος από πολιτική θέση δεν κάνει για το λαό, τις ανάγκες του και την προστασία της ζωής του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και την υποβάθμιση που μεθόδευσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, από επιλογή, ένα νέο εργαλείο έρχεται τώρα για να αξιολογήσει της υπηρεσίες των Δήμων, ουσιαστικά τους εργαζόμενους. Τα στελέχη της κυβέρνησης, τοπικά και κεντρικά προσπαθούν να πείσουν τους πατρινούς και όλο τον ελληνικό λαό, πως αυτό είναι η αξιολόγηση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, όμως επί της ουσίας είναι το «κερασάκι στην τούρτα» της αντιλαϊκής πολιτικής που στοχεύει στην περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και στην πιστή εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ε.Ε. και της κυβέρνησης, με απώτερο σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτά για τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025 έκλεισε με 8,9 δισ. ευρώ πλεόνασμα, ενώ μόνο στο δίμηνο Γενάρη-Φλεβάρη 2026 το πρωτογενές πλεόνασμα (από φόρους-έσοδα) έφτασε τα 2,9 δισ. ευρώ. Κατακόρυφη είναι και η αύξηση των κερδών των μεγάλων ομίλων, αλλά ο λαός δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα.

Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια συνεχίζει ακατάπαυστα να τρώει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και τα ταμεία των Δήμων μας αδειάζουν από την τερατώδη χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας και τα πανάκριβα εφόδια μας σ’ όλους τους τομείς. Οι θηλιά γύρω από τις ΔΕΥΑ σφίγγει συνεχώς εξαιτίας του ενεργειακού κόστους, και τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη ΔΕΗ και όχι τις ΔΕΥΑ, για τα τεράστια χρέη και για την εξόφληση των τιμολογίων των ΔΕΥΑ. Αυτή είναι η αγωνία των επενδυτών της ΔΕΗ, αυτή ικανοποιείται.

Τα δε έργα προστασίας που διεκδικούμε όπως αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά όχι μόνο δεν είναι επιλέξιμα από τα ΕΣΠΑ διότι δεν υπακούουν στο κανόνα κόστος – όφελος, αλλά ακόμα και για τη χρηματοδότηση των 16 εκατ. ευρώ που ζητήσαμε από τη Κυβέρνηση για την αποκατάσταση ζημιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου μέσα από τεκμηριωμένες αποτιμήσεις των Τεχνικών μας υπηρεσιών, ακόμα αναμένουμε την έγκριση των 4,5 εκατ. ευρώ από αυτά για να προχωρήσουμε σε αποκαταστάσεις στις περιοχές που επλήγησαν.

Κάθε ανάγκη του λαού σε υποδομές, καθαριότητα, νερό, για να υλοποιηθεί πρέπει να αποτελεί επενδυτική ευκαιρία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και αν υλοποιηθεί οι Δήμοι θα παίζουν το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού, που θα ρυθμίζει τον ανταγωνισμό τους, στις αναγκαίες υποδομές, στη σχολική στέγη, την οδοποιία, των αθλητισμό, τον πολιτισμό, για έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης.

Όλα μπαίνουν στο ζύγι «κόστους – οφέλους» και δεν είναι επιλέξιμα.

Κάθε χρόνο οι κρατικές δαπάνες για τους Δήμους, την υγεία, την παιδεία, είναι σε χειρότερη μοίρα. Όμως αυτό που έρχεται είναι πιο βάρβαρο και πιο επικίνδυνο για το λαό μας.

Η πολεμική προετοιμασία και ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία του πλανήτη, για τους ανταγωνισμούς μεταξύ των καπιταλιστών, για τα πετρέλαια, τη ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς της, τις σπάνιες γαίες, μεταφράζεται σε αφαίρεση πόρων από τις κοινωνικές ανάγκες και τις δημόσιες παροχές για να οδηγηθούν και να ενισχύσουν την πολεμική οικονομία.

Μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, όπως αποδείχθηκε και από τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις για τα δημοτικά τέλη και το Τεχνικό Πρόγραμμα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα και να παίρνει μέτρα με στόχο να παίρνει «ανάσες» ο Πατραϊκό λαός και τα παιδιά μας. Έργα ανάπλασης σε όλη την έκταση του Δήμου Πατρέων, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΠ, παρεμβάσεις στη σχολική στέγη και τους κοινόχρηστους χώρους, και ταυτόχρονα διεκδίκηση για όλα όσα έχει ανάγκη η πόλη μας και δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους και προσωπικό για να υλοποιήσουμε.

Παράλληλα με ίδιους πόρους και με την τεράστια προσπάθεια των εργαζομένων μας στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες υλοποιούνται καθημερινά έργα, μελέτες και παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικό που συνεχώς μειώνεται (1.1.2011 είχαμε 1495 εργαζόμενους, 31.12.2025 είχαμε 974), λόγω των συνεχόμενων απαγορεύσεων προσλήψεων και την προώθηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Συνεχίζουμε ως Δήμος να έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα με πολύ μεγάλες διαφορές από άλλους Δήμους και με 13 κατηγορίες απαλλαγών για λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πολιτών, στηρίζοντας τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους φοιτητές, τη λαϊκή οικογένεια διεκδικώντας χρηματοδότηση του Δήμου και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κάνοντας παράλληλα διοίκηση με οικονομικό ορθολογισμό και μειώσεις δαπανών από ότι παραλάβαμε όπως π.χ. ενοίκια που πλήρωνε ο Δήμος για τις Υπηρεσίες του, εξοικονομώντας 203.000 ευρώ ετησίως.

Και στον Τομέα των Κοινωνικών παροχών ξεκινώντας από τη Βρεφονηπιακή ηλικία, στο Βρεφοκομείο και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, τις δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις, το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης, την κάλυψη τους πλήρους ωραρίου των σχολικών καθαριστών για τις ανάγκες των παιδιών μας στα σχολεία, οι δράσεις του Κοινωνικού Οργανισμού κ.λπ.

Αντίστοιχα στον Πολιτισμό, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., το Καρναβάλι που προωθούνται σημαντικές πολιτιστικές καλλιτεχνικές δράσεις, σε συνεργασία και με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου, που έχουν στο επίκεντρο το δικαίωμα όλων μας στον πολιτισμό, που δεν μεταχειριζόμαστε ως εμπόρευμα, και οι οποίες αγκαλιάζονται από την πλειοψηφία των πατρινών. Δράσεις που προγραμματίζονται και για το 2026.

Για να επιτυγχάνεται όμως αυτό το έργο, δεν παρέχεται καμία χρηματοδότηση από το κράτος προς τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Ο αιμοδότης τους, όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Δήμος Πατρέων και κατά συνεπεία ο πατραϊκός λαός, και όπως βλέπετε από τον προϋπολογισμό του 2026, 6 εκατ. ευρώ είναι εγγεγραμμένα για να επιχορηγήσουμε το 2026 το Βρεφοκομείο, τον Κοινωνικό Οργανισμό, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι.

Ο Αθλητισμός αποτελεί άλλο ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Δημοτική Αρχή. Το πολυδύναμο αθλητικό κέντρο του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και οι υπόλοιπες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι στην διάθεση αθλητικών συλλόγων, ακαδημιών για τα μέλη τους, όπως και για όλο τον κόσμο για άθληση στο στάδιο. Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, που παραλήφθηκε εγκαταλελειμμένο και διαμορφώθηκε χωρίς καμία χρηματοδότηση από το κράτος, όπως και στις άλλες δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει εγγραφεί για φέτος ποσό στον προϋπολογισμό από ίδιους πόρους για συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως και ποσό για ανακατασκευή 8 τέτοιων γηπέδων, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν σε κυψέλες άθλησης στις γειτονιές και τα χωριά.

Πολλά περισσότερα απαιτούνται για τον αθλητισμό με ευθύνη του κράτους, ενώ αναμένουμε την υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευση της Κυβέρνησης για χρηματοδότης 1,5 εκατ. ευρώ για το Στάδιο, έχοντας υποβάλλει τις απαιτούμενες μελέτες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αντίστοιχα στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το κράτος χρηματοδοτεί από ΚΑΠ με 70.000 ευρώ ετησίως και δαπανάμε περίπου 300.000 ευρώ, το κόστος των ναυαγοσωστών ανέρχεται περίπου στις 300.000 ευρώ ετησίως, το επιπλέον ποσό για τη σχολική καθαριότητα ανέρχεται περίπου στα 400.000 – 500.000 ευρώ ετησίως, και σε αυτά προστίθεται η αποπληρωμή των δανείων που παραλάβαμε με συνολικό ποσό άνω των 21 εκατ. ευρώ ευρώ και έχουν απομείνει μόνο 4.244.000 ευρώ για να ξεχρεώσουμε τον Δήμο.

Όμως στον προϋπολογισμό του 2026, όπως σε κάθε προϋπολογισμό, μεγάλο μέρος του, που στερούν από των πατραϊκό λαό και τις ανάγκες του, αποτελούν τα «χαράτσια» που επιβάλλει η Κυβέρνηση στους Δήμους, και στερεί από όσα έχει ανάγκη ο πατραϊκός λαός, μέσω του τέλους ταφής απορριμμάτων που στη τριετία 2022-2024 φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ για το Δήμο Πατρέων και με παρακράτηση ετήσια πλέον 1.940.000 ευρώ, αλλά και οι δαπάνες στην ενέργεια που συνεχώς μεγαλώνουν παρά τα μέτρα που έχουμε πάρει ως Δήμος για την εξοικονόμηση ενέργειας με την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων σε led, που υλοποίησαν οι εργαζόμενοι του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε όρθιες τις Υπηρεσίες, κλείνοντας προϋπολογισμό ανταποδοτικών με διαφορά εσόδων-εξόδων -9,92% για να διατηρήσουμε τα δημοτικά τέλη στα χαμηλότερα επίπεδα και τις απαλλαγές που έχουμε για τον Πατραϊκό λαό.

Είναι όλα αυτά αρκετά, για να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης μας: Όχι

Ισοσκελίσαμε τον προϋπολογισμό για να λειτουργήσουμε βάζοντας το δικό μας στίγμα, με προτεραιότητα τον Πατραϊκό λαό και τα παιδιά του.

Το κύριο όμως παραμένει ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να πορεύεται απέναντι στον πατραϊκό λαό με την αλήθεια, ενημερώνοντας για κάθε εξέλιξη και που έχει επίπτωση στην καθημερινότητα του για κάθε θέμα που τον αφορά, που επιδρά στη ζωή του και στη ζωή των παιδιών μας, αφού κάθε επιλογή του κεντρικού κράτους, των κυβερνήσεων και όσων τις στηρίζουν έχει επιπτώσεις σε όσα συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο.

Όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν αφορούν ή δεν επιδρούν στην πόλη μας οι εξελίξεις και οι αποφάσεις κυβερνήσεων και ΕΕ, δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Η οικονομία, ο κρατικός προϋπολογισμός, οι επιλογές των κυβερνήσεων και οι χρηματοδοτήσεις προς την Τοπική Διοίκηση είναι αποτέλεσμα των σχεδιασμών και των κατευθύνσεων που ορίζουν με τις αντιλαϊκές πολιτικές τους αποφάσεις. Οι πολιτικές τους επιλογές είναι προς όφελος των λίγων, αυτών που κατέχουν τον πλούτο και εις βάρος των πραγματικών αναγκών του λαού μας και των παιδιών του, υπηρετούν τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και τις επενδύσεις για λίγους και εκλεκτούς και αποδεικνύεται από τον τρόπο που κατανέμουν τα λεφτά προς τους Δήμους, αλλά και τις ανάγκες μας στην υγεία, την παιδεία, τους μισθούς.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις ισχύει το ψήφισμά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/3/2026 για να δυναμώσει ο αγώνας μας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις, αλλά και για να μην πληρώσει ξανά ο λαός μας τα «σπασμένα», αυτή τη φορά του πολέμου.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μαζί με το λαό, με εμπιστοσύνη στη δύναμή του και στη δυνατότητα που έχει να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Για όσα αφορούν τη ζωή του, του δουλειά του, την καθημερινότητά του.

Θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

-Ενίσχυση της χρηματοδότησης του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό, την κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων, όπως και τέλη και αντίτιμα για υπηρεσίες που παρέχονται στα λαϊκά στρώματα, αλλά και την καταβολή όλων των παρακρατηθέντων.

-Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας, τις σχολικές μονάδες, τα δημοτικά γήπεδα και τις υποδομές, την απαιτούμενη χρηματοδότηση για αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου και τις κατολισθήσεις, αλλά και για έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης.

-Προσλήψεις προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας με δικαιώματα και κατάργηση του νόμου Βορίδη που υποχρεώνει ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων υπέρ των εργαζομένων.

-Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ που βάζει στο στόχαστρο τα λαϊκά στρώματα, αλλά και τους εργαζόμενους του Δήμου, αν δεν κάνουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

-Κατάργηση του τέλους ταφής απορριμμάτων και επιβολή του κόστους της ανακύκλωσης στις εταιρίες που παράγουν.

-Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ».

