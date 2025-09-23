Πάτρα: Η πρόταση για παραχώρηση της διαχείρισης της Μαρίνας στον ΟΛΠΑ και το «μπορούμε και μόνοι μας»

Η κατάσταση στη δημοτική μαρίνα σκαφών της Πάτρας παραμένει απογοητευτική και όσο οι συνθήκες δεν αλλάζουν, τόσο θα έρχονται στην επικαιρότητα παλιές και νέες προτάσεις για την αξιοποίησή της.

Μια τέτοια πρόταση επανέφερε στην ατζέντα χθες ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Νίκος Κοντοές. Αφού ανέφερε την «απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη Μαρίνα», σημείωσε πως «υπάρχει λύση».

«Ο Δήμος δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν τη Μαρίνα με στοιχειώδη, έστω, επάρκεια. Δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία ούτε εξειδικευμένη υπηρεσία για τη λειτουργία και συντήρηση της. Η καλύτερη λύση, κατά την άποψή μου, είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης του Δήμου με τον ΟΛΠΑ (Οργανισμό Λιμένα Πατρών) έναντι ετήσιου ανταλλάγματος επί του κύκλου εργασιών (τζίρου). Ο ΟΛΠΑ διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού και επισκευής των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων καθώς και για τη λειτουργία της Μαρίνας στη συνέχεια. Επιπλέον ο ΟΛΠΑ θα διαθέτει, με αυτό τον τρόπο, μια συμπληρωματική υποδομή της γειτνιάζουσας Μαρίνας mega yacht της κεντρικής λιμενολεκάνης του παλαιού λιμένα, παρέχοντας του προφανές πλεονέκτημα. Από μια τέτοια συνεργασία για τον Δήμο, τον ΟΛΠΑ και την πόλη μόνο οφέλη θα προκύψουν» εκτίμησε ο κ. Κοντοές, συμπληρώνοντας πως όταν υπηρετούσε ως πρόεδρος είχε υποβάλει την πρόταση στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, ο οποίος «έδειχνε να μην είναι απορριπτικός εξαρχής και να την εξετάζει».

Προφανώς τα χρόνια πέρασαν και δεν σημειώθηκε κάποια εξέλιξη στο θέμα. Πάντως, με αφορμή την πρόταση του κ. Κοντοέ, πηγές κοντά στον ΟΛΠΑ σχολίαζαν χθες στην «Π» πως όχι μόνο δεν θα απέρριπταν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά πως «Η μόνη λύση είναι αυτή! Να την αναλάβουμε πλήρως και να την ξανακάνουμε στολίδι όπως ήταν».

Ωστόσο, ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος για το μέλλον της Μαρίνας ανήκει στον Δήμο Πατρέων. Η «Π» ήρθε σε επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Μελά. Αρχικά, αναφέρθηκε στην καταγγελία της επιτροπής κατοίκων σχετικά με το ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη μαρίνα για την εξυπηρέτηση ενός ιδιώτη. Τόνισε: «Δεν πήγαμε να εξυπηρετήσουμε κανένα συμφέρον. Υπήρχαν κάποιοι βράχοι που δημιουργούσαν πρόβλημα στην ασφάλεια των σκαφών. Κανονικά οι υπηρεσίες του Δήμου με δύτη προχώρησαν στη μετακίνησή τους για την ασφάλεια των σκαφών».

Ωστόσο, η συζήτηση με τον κ. Μελά επικεντρώθηκε στα πιο ουσιαστικά ζητήματα για τη λειτουργία της μαρίνας της Πάτρας. Αναφορικά με την αδειοδότηση της μαρίνας από το Υπουργείο Οικονομικών, δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει παρόλο που ο Δήμος έχει καταθέσει σχετικό φάκελο εδώ και τρία χρόνια:

«Εμείς έχουμε καταθέσει το φάκελο με όλα όσα μας είχαν ζητήσει. Υπάρχει μέσα στον φάκελο και πλήρης αποτύπωση της κατάστασης αλλά και masterplan με όσα θέλουμε να κάνουμε. Είναι ευθύνη του Υπουργείου να απαντήσει. Τρία χρόνια μετά, ή θέλουν να υπάρχει μια κανονική μαρίνα ή δεν θέλουν. Οσα μας ζήτησαν, τα έχουμε καταθέσει. Αυτή η αδειοδότηση είναι η αρχή για να μπορούμε να ζητούμε χρηματοδοτήσεις για εργασίες».

Τέλος, ο αντιδήμαρχος έδωσε απάντηση και για την παρέμβαση του κ. Κοντοέ και φαίνεται ότι ο Δήμος δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε κάποια τέτοιου είδους συνεργασία με τον ΟΛΠΑ.

«Ο καθένας μπορεί να κάνει προτάσεις. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Δηλαδή να δώσουμε στο Υπερταμείο να διαχειρίζεται την περιουσία μας; Οχι. Τα γραφειοκρατικά πρέπει να λυθούν με την αδειοδότηση για να μπορούμε να βάλουμε χρήματα. Για την ώρα θα αποκαταστήσουμε τις τρεις πλωτές εξέδρες και δύο ακόμα ξύλινες που έχουν φθορές. Ομως αυτά είναι μπαλώματα. Για μεγάλο έργο χρειαζόμαστε χρήματα και για να πάρουμε χρήματα απαιτείται η αδειοδότηση. Ο δήμαρχος κάνει συνεχείς παρεμβάσεις στο υπουργείο για να μας δώσουν απάντηση για τον φάκελο που έχουμε καταθέσει».

