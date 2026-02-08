Πάτρα: Η ρήξη Παναγόπουλου–Καραγεωργόπουλου και οι κατηγορίες

Στα συνδικαλιστικά παρασκήνια δεν είναι κρυφό ότι το στενό περιβάλλον του εγκαλούμενου προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου υποστηρίζει ότι η δικογραφία που αφορά σε υπεξαίρεση για ποσό που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, είναι «έργο» του Πατρινού Δημήτρη Καραγεωργόπυολου, o οποίος από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ και μέχρι το τέλος του 2024 εθεωρείτο στενός συνεργάτης του κ. Παναγόπουλου!

Οι κατηγορίες είναι βαριές και το ποσό μεγάλο. Η δικογραφία, που σχηματίσθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες αφορά ποσό ύψους 73 εκ. ευρώ, το οποίο διατέθηκε την 6ετία 2020-2025 σε τρία εκπαιδευτικά κέντρα για επιμόρφωση και κατάρτιση εργαζομένων.

Υπηρετώντας τις ανάγκες του εμπεριστατωμένου ρεπορτάζ, προσπαθήσαμε να ρίξουμε φως στο σκοτεινό παρασκήνιο της βαρβάτης υπεξαίρεσης, που έχει σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθότι ο κ. Παναγόπουλος, όπως είναι γνωστό, θεωρείται σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ…

Κατά πρώτον, από το περιβάλλον του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου δεν δόθηκε απάντηση στην αιτίαση της πλευράς του προέδρου, που αναφέρει ότι έχει πέσει θύμα «καρφωτής» από τον πατρινό συνδικαλιστή.

«Τώρα που κτυπιέται και είναι στα κάτω του ο πρόεδρος, ούτε επιχαίρουμε, ούτε θα φερθούμε τυχοδιωκτικά γι’ αυτό και αρνούμαστε να προβούμε σε απάντηση των κατηγοριών του περιβάλλοντός του»είναι το μοναδικό σχόλιο, από την πλευρά Καραγεωργόπουλου.

Πάντως, δεν είναι εύκολο να γίνει πιστευτό ότι ο πατρινός συνδικαλιστής έχει τόση δύναμη, ώστε να μπορεί να πλήξει με τόσο καίριο τρόπο την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αντιθέτως, από πολιτικούς κύκλους επισημαίνεται ότι «η έρευνα της Αρχής για το Βρώμικο Χρήμα ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια και ο κ. Παναγόπουλος θα έπρεπε να είχε λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του, τα παράπονα παρόχων, οι οποίοι ακόμη και στο Μαξίμου είχαν φθάσει και είχαν καταγγείλει ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μοίρασε απευθείας τα κοινοτικά κονδύλια σε τρεις φίλους του, αποκλείοντας υπερδιπλάσιους άλλους παρόχους».

Γενικότερα, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η ζέουσα υπόθεση δεν έχει ρεβανσιστικές, αλλά μόνο πολιτικές και διαχειριστικές διαστάσεις, αφού είναι περισσότεροι οι «ριγμένοι» έναντι των ευνοηθέντων από τη μοιρασιά του κοινοτικού χρήματος».

«ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ»!

Πάντως και η ρήξη Παναγόπουλου – Καραγεωργόπουλου δεν στερείται σημασίας, κι ας μην προκύπτει ότι ο δεύτερος έσκαψε το λάκκο του προέδρου του.

Οι δύο άνδρες είχαν άριστες σχέσεις μέχρι το τέλος του 2024. Εως τότε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος διατηρούσε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της ΓΕΣΕ και εθεωρείτο ο διάδοχος του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της.

Οι διασταυρωμένες πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι εκείνη την περίοδο έγινε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των δύο συνεργατών. «Πρόεδρε, είσαι 71 χρόνων, κατέχεις 20 χρόνια το αξίωμα και ήλθε η ώρα να παραδώσεις τη σκυτάλη» είπε ο Καραγεωργόπουλος στον Παναγόπουλο. Ο τελευταίος, όμως, απέρριψε την προτροπή: «Οχι, έχω να δώσω πολλά ακόμη στην εργατική τάξη. Εχω όραμα».

Αυτό ήταν. Ο Καραγιωργόπουλος παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου και παραμένει τους τελευταίους μήνες απλό μέλος του ΔΣ της ΓΕΣΕ.

Οσον αφορά τον κ. Παναγόπουλο, φανταζόμαστε ότι δεν συνιστά… όραμα η κατηγορία περί υπεξαίρεσης. Μακάρι, βέβαια, ο άνθρωπος να αποδειχθεί αθώος και ενώ φυσικά τον συνοδεύει μέχρι την τελεσίδικη ετυμηγορία το τεκμήριο της αθωότητος.

«ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ»

Στον οικογενειακό κύκλο, αυτονοήτως, η απώλεια ενός προσφιλούς μας προσώπου προκαλεί οδύνη και πόνο. Πόσω μάλλον όταν αφορά μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια, που είχε σαν «εικόνισμα» και παράδειγμα στοργικού γονιού τον «Πατριάρχη» της. Αναφερόμαστε στο φευγιό του 88χρονου Βασίλη Καραλή, πατέρα της Ευτυχίας και πεθερού του οικονομικού διευθυντή της «Π», Κώστα Λουλούδη.

Η απώλεια, στην προέκτασή της, άπτεται της κοινωνικής υπόστασης του εκλιπόντος και εδώ εμείς θέλουμε να σταθούμε.

Ως συντοπίτες, βλέπαμε πάντα τον κύριο Βασίλη στο ίδιο τραπεζάκι, στην ίδια καρέκλα, κάτω από το σπίτι του, στο καφενείο του χωριού. Σταθερά στην ίδια θέση. Πάντα με απόψεις που ταίριαζαν με τη λογική, τη σύνεση και το καλό. Με βαθιές κοινωνικές ανησυχίες. Με επιδραστικές τοποθετήσεις για θέματα της πολιτικής, του αθλητισμού, της ζωής και της κοινωνίας.

ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

Αγαπητός, καθολικά αποδεκτός, φίλος με όλους, ανεξίκακος και φιλότιμος. Πάντα με το χαμόγελο και πάντα με την πρόσκληση στα χείλη: «Ελα να πιούμε ένα ουζάκι». Περιστοιχιζόταν από την εκτίμηση των γύρω του, γιατί φρόντιζε πάντα να δίνει άδολη αγάπη.

Αυτός ήταν ο Βασίλειος Καραλής για τον Αγιο Βασίλειο και πολλά περισσότερα για τους δικούς του ανθρώπους. Ο τελευταίος ίσως γεροπλάτανος, αφού έχει προηγηθεί το φευγιό του Αργύρη και του Πάνου Μόσχοβου. Στα χωριά, οι πραγματικοί μπροστάρηδες φεύγουν μεν, αλλά αφήνουν πίσω το αιώνιο ίσκιο τους. Τέτοιο ίσκιο άφησε ο Βασίλειος Καραλής.

Αιωνία του η μνήμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



