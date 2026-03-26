Πάτρα: Η τραγωδία στην Οβρυά επανέφερε την ανάγκη μέτρων – Αίτημα κατοίκων για τη διασταύρωση

Εντονη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Οβρυάς Πατρών, οι οποίοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Ηλείας, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή του Καρναβαλιού.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι οδοί Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 45χρονης γυναίκας, συνεπιβάτιδας σε ένα από τα αυτοκίνητα, η οποία ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια. Παράλληλα, υπήρξαν και τραυματισμοί, με τους τραυματίες να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες και να διακομίζονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να εκφραστεί η αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι, ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαν αποστείλει σχετικό αίτημα προς τον Δήμο Πατρέων, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων.

Οπως επισημαίνουν, η συγκεκριμένη διασταύρωση χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας. Από την πλευρά της Ανω Οβρυάς, υπάρχει μεγάλη κατηφορική ευθεία που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, ενώ η ορατότητα από τις κάθετες οδούς είναι περιορισμένη. Παράλληλα, η απουσία φωτεινής σηματοδότησης και σαφούς διαγράμμισης του οδοστρώματος εντείνει τον κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς σε καθημερινή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως η άμεση τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση, η βελτίωση της διαγράμμισης, η δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Ανδρούτσου, καθώς και η συνολική λήψη μέτρων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, ζητούν επίσημη ενημέρωση από τη δημοτική αρχή, μέσω του δημοτικού συμβουλίου, για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει.

Απαντώντας στα αιτήματα, η αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου, διευκρίνισε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με το Τμήμα Τροχαίας για ζητήματα οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης προβλημάτων. Ωστόσο, όπως ανέφερε, για το συγκεκριμένο δυστύχημα δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση από την Τροχαία προς τον Δήμο.

Η ίδια τόνισε ότι η αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη διασταύρωση δεν ανήκει στον Δήμο Πατρέων, αλλά στην Περιφέρεια, καθώς η οδός Δημοκρατίας αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού και η οδός Ηλείας ανήκει στο επαρχιακό δίκτυο. Κατά συνέπεια, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις εμπίπτουν στην ευθύνη της Περιφέρειας.

Αναφορικά με τα αιτήματα των κατοίκων, η κ. Τογιοπούλου σημείωσε ότι στις 11 Μαρτίου 2026 κατατέθηκε επίσημη αίτηση στο όνομα κατοίκων της Οβρυάς, η οποία εξετάζεται και θα δοθεί απάντηση στον αιτούντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη, επισημαίνοντας ότι, αν και διαχρονικά έχει εξεταστεί ως ενδεχόμενο, η υλοποίησή του εμποδίζεται από την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση παρακείμενης επιχείρησης σούπερ μάρκετ, καθώς η έγκριση εισόδου-εξόδου στο σημείο λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την εγκατάσταση φαναριών.

Το θέμα της ασφάλειας στη συγκεκριμένη διασταύρωση παραμένει ανοιχτό, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσες λύσεις και τους αρμόδιους φορείς να καλούνται να δώσουν απαντήσεις πριν σημειωθούν νέα δυσάρεστα περιστατικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



