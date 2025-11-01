Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ

Η πρώτη βροχή του Νοέμβρη ανέδειξε ξανά τα γνωστά προβλήματα στη λεκάνη απορροής της Ξερόλακκας. Νερά, φερτά υλικά και αφροί κύλησαν μέσα σε μια κοίτη που εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο εγκαταλελειμμένο αυλάκι παρά φυσικό ρέμα.

Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
01 Νοέ. 2025 13:30
Pelop News

Η σημερινή βροχή στην Πάτρα ήταν αρκετή για να δώσει ξανά ζωή στα ρέματα της περιοχής – και να υπενθυμίσει, ταυτόχρονα, πόσο εύθραυστο παραμένει το υδρολογικό της δίκτυο.

Στην Ξερόλακκα, όπου η κοίτη του ρέματος δέχεται νερά από τις γύρω πλαγιές και τον Μείλιχο, τα νερά άρχισαν να κυλούν καφέ και θολά, μεταφέροντας φερτά υλικά, λάσπες, ακόμα και αφρούς. Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το pelop.gr, φαίνεται καθαρά η συσσώρευση πέτρας, σκουπιδιών και βλάστησης κατά μήκος του ρέματος — μια εικόνα που μαρτυρά την έλλειψη καθαρισμού και συντήρησης.

Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ

Η βροχόπτωση, αν και σύντομη, προκάλεσε τοπικές συγκεντρώσεις νερού σε σημεία όπου η ροή περιορίζεται από καλάμια, μπάζα και υποσκαμμένα πρανή. Η Ξερόλακκα λειτουργεί έτσι σαν αγωγός που «πνίγεται» από τα ίδια του τα φερτά, με αποτέλεσμα κάθε νεροποντή να εγκυμονεί κινδύνους υπερχείλισης.

Οι κάτοικοι γνωρίζουν καλά τη συμπεριφορά της περιοχής. Κάθε φορά που ο καιρός δείχνει τα δόντια του, το νερό βρίσκει τον δρόμο του, ξεπλένοντας όχι μόνο τα πρανή, αλλά και την αμέλεια των προηγούμενων μηνών. Παρότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εντάξει έργα καθαρισμού και αποκατάστασης κοίτης, το πεδίο δείχνει πως η φύση προηγείται των εργολαβιών.

Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ

Η Ξερόλακκα παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του αστικού υδρολογικού δικτύου της Πάτρας. Και όσο η πόλη μπαίνει σε περίοδο αυξημένων βροχοπτώσεων, η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και καθαρισμό δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά όρος ασφάλειας.

Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή - Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
15:13 ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους
15:12 Δ. Τσιόδρας από το «Agrown 2025»: «Οι πυλώνες της ΚΑΠ και προκλήσεις για παρόν και μέλλον»
15:00 Ιορδανία και Γερμανία: Η διεθνής δύναμη στη Γάζα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ
14:48 Μαρινάκης: «Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ΕΛΤΑ – Καμία απώλεια θέσεων για μόνιμους υπαλλήλους»
14:40 Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Σαλαμίνα: «Ήταν ανήμπορη να παλέψει – Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε
14:24 Η Χορολογική Εταιρεία Πατρών γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργίας με το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών
14:12 ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ
14:06 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα
14:00 Αργυρώ Ζέρβα στο «Agrown 2025»: «Συντονισμένη στρατηγική και νέες υποδομές για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα»
13:48 Αντώνης Σαμαράς: «Η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί»
13:36 Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ