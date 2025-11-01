Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ

Η σημερινή βροχή στην Πάτρα ήταν αρκετή για να δώσει ξανά ζωή στα ρέματα της περιοχής – και να υπενθυμίσει, ταυτόχρονα, πόσο εύθραυστο παραμένει το υδρολογικό της δίκτυο.

Στην Ξερόλακκα, όπου η κοίτη του ρέματος δέχεται νερά από τις γύρω πλαγιές και τον Μείλιχο, τα νερά άρχισαν να κυλούν καφέ και θολά, μεταφέροντας φερτά υλικά, λάσπες, ακόμα και αφρούς. Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το pelop.gr, φαίνεται καθαρά η συσσώρευση πέτρας, σκουπιδιών και βλάστησης κατά μήκος του ρέματος — μια εικόνα που μαρτυρά την έλλειψη καθαρισμού και συντήρησης.

Η βροχόπτωση, αν και σύντομη, προκάλεσε τοπικές συγκεντρώσεις νερού σε σημεία όπου η ροή περιορίζεται από καλάμια, μπάζα και υποσκαμμένα πρανή. Η Ξερόλακκα λειτουργεί έτσι σαν αγωγός που «πνίγεται» από τα ίδια του τα φερτά, με αποτέλεσμα κάθε νεροποντή να εγκυμονεί κινδύνους υπερχείλισης.

Οι κάτοικοι γνωρίζουν καλά τη συμπεριφορά της περιοχής. Κάθε φορά που ο καιρός δείχνει τα δόντια του, το νερό βρίσκει τον δρόμο του, ξεπλένοντας όχι μόνο τα πρανή, αλλά και την αμέλεια των προηγούμενων μηνών. Παρότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εντάξει έργα καθαρισμού και αποκατάστασης κοίτης, το πεδίο δείχνει πως η φύση προηγείται των εργολαβιών.

Η Ξερόλακκα παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του αστικού υδρολογικού δικτύου της Πάτρας. Και όσο η πόλη μπαίνει σε περίοδο αυξημένων βροχοπτώσεων, η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και καθαρισμό δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά όρος ασφάλειας.

