Πάτρα: Ηχηρό μήνυμα ελπίδας με την Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Με τον εκκωφαντικό θόρυβο στα στασίδια, το σπάσιμο των πήλινων σταμνών και μια καταιγίδα από ροδοπέταλα, η Πάτρα υποδέχθηκε το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου το μήνυμα της νίκης της ζωής. Στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, η κατάνυξη έδωσε τη θέση της σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, προαναγγέλλοντας το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης που θα κορυφωθεί τα μεσάνυχτα.

Στάμνες, ροδοπέταλα και σεισμός πολυελαίων

Η στιγμή που ο ιερέας εξέρχεται από την Ωραία Πύλη ψάλλοντας το «Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην», σηματοδοτεί την έναρξη ενός μοναδικού εθίμου στην Άνω Πόλη. Η ηρεμία διαλύεται ακαριαία από έναν «σεισμό» χαράς: οι πιστοί χτυπούν με δύναμη τα στασίδια, συμβολίζοντας τη συντριβή των πυλών του Άδη, ενώ οι πολυέλαιοι του ναού σείονται ρυθμικά, ενισχύοντας την αίσθηση του κοσμικού κλονισμού.

Το θέαμα κορυφώνεται όταν από τον εξώστη του ναού αρχίζουν να πέφτουν χιλιάδες ροδοπέταλα, καλύπτοντας το εκκλησίασμα σε μια συμβολική κίνηση πνευματικής ανάτασης και ομορφιάς. Ταυτόχρονα, πήλινες στάμνες σπάνε με δύναμη στο δάπεδο, με τον ήχο τους να αντηχεί σε όλη τη γειτονιά, ενώ οι πιστοί σπεύδουν να μαζέψουν τα κομμάτια για ευλογία και καλή τύχη.

Μια γειτονιά σε ρυθμούς Ανάστασης

Η Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες Πατρινούς. Ο ήχος από τις στάμνες και ο παλμός του κόσμου δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δονούσε τους τοίχους του ναού και μεταφέρθηκε στους γύρω δρόμους. Οι πιστοί αποχώρησαν κρατώντας τα ροδοπέταλα ως ενθύμιο της στιγμής, με τη βεβαιότητα ότι το «Σκοτάδι» υποχώρησε και το «Φως» είναι ήδη εδώ.

