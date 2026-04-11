Πάτρα: Ηχηρό μήνυμα ελπίδας με την Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου πλημμυρίζει με φως και ήχο, καθώς ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου γίνεται το επίκεντρο μιας εκρηκτικής γιορτής

11 Απρ. 2026 9:34
Pelop News

Με τον εκκωφαντικό θόρυβο στα στασίδια, το σπάσιμο των πήλινων σταμνών και μια καταιγίδα από ροδοπέταλα, η Πάτρα υποδέχθηκε το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου το μήνυμα της νίκης της ζωής. Στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, η κατάνυξη έδωσε τη θέση της σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, προαναγγέλλοντας το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης που θα κορυφωθεί τα μεσάνυχτα.

Στάμνες, ροδοπέταλα και σεισμός πολυελαίων

Η στιγμή που ο ιερέας εξέρχεται από την Ωραία Πύλη ψάλλοντας το «Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην», σηματοδοτεί την έναρξη ενός μοναδικού εθίμου στην Άνω Πόλη. Η ηρεμία διαλύεται ακαριαία από έναν «σεισμό» χαράς: οι πιστοί χτυπούν με δύναμη τα στασίδια, συμβολίζοντας τη συντριβή των πυλών του Άδη, ενώ οι πολυέλαιοι του ναού σείονται ρυθμικά, ενισχύοντας την αίσθηση του κοσμικού κλονισμού.

Το θέαμα κορυφώνεται όταν από τον εξώστη του ναού αρχίζουν να πέφτουν χιλιάδες ροδοπέταλα, καλύπτοντας το εκκλησίασμα σε μια συμβολική κίνηση πνευματικής ανάτασης και ομορφιάς. Ταυτόχρονα, πήλινες στάμνες σπάνε με δύναμη στο δάπεδο, με τον ήχο τους να αντηχεί σε όλη τη γειτονιά, ενώ οι πιστοί σπεύδουν να μαζέψουν τα κομμάτια για ευλογία και καλή τύχη.

Μια γειτονιά σε ρυθμούς Ανάστασης

Η Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες Πατρινούς. Ο ήχος από τις στάμνες και ο παλμός του κόσμου δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δονούσε τους τοίχους του ναού και μεταφέρθηκε στους γύρω δρόμους. Οι πιστοί αποχώρησαν κρατώντας τα ροδοπέταλα ως ενθύμιο της στιγμής, με τη βεβαιότητα ότι το «Σκοτάδι» υποχώρησε και το «Φως» είναι ήδη εδώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Ιράν: Σοβαρά τραυματισμένος αλλά παρών στις αποφάσεις ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
11:15 Άγιο Φως: Στις 13:00 η τελετή στα Ιεροσόλυμα, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πότε φτάνει στην Ελλάδα
11:12 Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος και γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή
11:10 Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρή 59χρονη μετά την εκτροπή και ανατροπή ΙΧ
11:00 Αλέκος Λουμπαρδέας: Είχε την Παναχαϊκή στο αίμα του
10:53 Τήρησαν και φέτος το έθιμο οι Παλαίμαχοι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
10:48 Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 14 έως 17 Απριλίου
10:46 ΖΩΝΤΑΝΑ Το σπάσιμο των Μπότηδων στην Κέρκυρα – Το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης
10:36 Ο Ντάνιελ Κρεγκ στον Επιτάφιο της Γλυφάδας – Παρακολούθησε την περιφορά με την οικογένειά του BINTEO
10:24 O Μακρόν στην Αθήνα στις 24-25 Απριλίου για τη νέα ελληνογαλλική συμφωνία
10:12 Το τραπέζι της Ανάστασης: Η ιεροτελεστία της μεγάλης νύχτας
10:00 Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος: «Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χορέψει μόνος του»
9:48 Τράπεζα της Ελλάδος: Βλέπει αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου έως τη βαθμίδα Α
9:46 Από την Κέρκυρα ως τη Νάξο, η Πρώτη Ανάσταση σκόρπισε ρίγη σε όλη την Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ
9:36 Στον εισαγγελέα σήμερα η 26χρονη εγγονή πρώην υπουργού – Έγινε γνωστή μέσα από τον χώρο της μόδας και τηλεοπτικό ριάλιτι
9:34 Πάτρα: Ηχηρό μήνυμα ελπίδας με την Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
9:24 Κέρκυρα: Ο «τεχνητός σεισμός» στην Παναγία των Ξένων ξύπνησε το νησί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου BINTEO
9:12 Πάτρα: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά σήμερα Μ. Σάββατο καταστήματα και σούπερ μάρκετ
9:00 Ελπίδα φωτισμού
8:55 Artemis II: Επέστρεψαν στη Γη μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη BINTEO
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
