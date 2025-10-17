Πάτρα: Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και ΕΣΗΕΠΗΝ συνδιοργανώνουν ημερίδα για την αξιοπιστία της ενημέρωσης στην εποχή των fake news

Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στην εποχή των Fake News». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος).

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου σχετικά με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην ενημέρωση, την δημοκρατία και την πολιτική συνοχή, καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αξιολόγησης της πληροφορίας από τους πολίτες.

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

«Η ενημέρωση ως δημόσιο αγαθό vs fake news – Η νέα απειλή για τη δημοκρατία».

«Η παραπληροφόρηση σε περίοδο πολέμου».

«Συμμετοχή, εκλογές και παραπληροφόρηση».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί έκθεση παλιών φύλλων εφημερίδων που προέρχονται από το αρχείο του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, με θέμα: “Η εκλογική συμμετοχή του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα από το 1961 έως το 1981”.

Την έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΙΑΠ, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

