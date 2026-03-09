Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της βίας και της παραβατικότητας στην εφηβεία, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Αγωγή Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δεκάδες εκπαιδευτικοί και γονείς, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα και ανταλλάσσοντας απόψεις με τους εισηγητές αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων παρουσιάστηκε μια συνολική και πολυεπίπεδη προσέγγιση γύρω από τις μορφές βίας που εμφανίζονται στην εφηβεία, αλλά και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης.

Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεώργιος Παπατσίμπας.

Οι εισηγήσεις της ημερίδας έγιναν από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα:

τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Χαράλαμπο Σφέτσο, με θέμα «Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών απέναντι σε ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας»

την Αστυνόμο Α΄ (Ε.Κ.) και ψυχολόγο Ιωάννα Τσάκωνα, με θέμα «Η δύναμη της σιωπηλής πλειοψηφίας – Πρακτικές και ψυχολογικά εργαλεία ενεργοποίησης της σιωπής»

και τον Αστυνόμο Β΄ Γεώργιο Μπατζή, με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός και νεανική παραβατικότητα».

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Αστυνόμος Α΄ Ιγνάτιος Τριανταφύλλου, προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Δυτικής Ελλάδας.

Όπως επισημάνθηκε, η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με φορείς και αρχές της εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης με στόχο την πρόληψη της βίας και την ενίσχυση της ενημέρωσης μαθητών και πολιτών.

