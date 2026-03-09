Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας και της νεανικής παραβατικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων. Η δράση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
09 Μαρ. 2026 11:44
Pelop News

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της βίας και της παραβατικότητας στην εφηβεία, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Αγωγή Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δεκάδες εκπαιδευτικοί και γονείς, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα και ανταλλάσσοντας απόψεις με τους εισηγητές αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων παρουσιάστηκε μια συνολική και πολυεπίπεδη προσέγγιση γύρω από τις μορφές βίας που εμφανίζονται στην εφηβεία, αλλά και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης.

Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεώργιος Παπατσίμπας.

Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο

Οι εισηγήσεις της ημερίδας έγιναν από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα:

  • τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Χαράλαμπο Σφέτσο, με θέμα «Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών απέναντι σε ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας»
  • την Αστυνόμο Α΄ (Ε.Κ.) και ψυχολόγο Ιωάννα Τσάκωνα, με θέμα «Η δύναμη της σιωπηλής πλειοψηφίας – Πρακτικές και ψυχολογικά εργαλεία ενεργοποίησης της σιωπής»
  • και τον Αστυνόμο Β΄ Γεώργιο Μπατζή, με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός και νεανική παραβατικότητα».

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Αστυνόμος Α΄ Ιγνάτιος Τριανταφύλλου, προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο

Όπως επισημάνθηκε, η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με φορείς και αρχές της εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης με στόχο την πρόληψη της βίας και την ενίσχυση της ενημέρωσης μαθητών και πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του
12:15 Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία
12:13 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
12:11 Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι
12:03 ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
12:01 Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή
12:00 Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία
11:57 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα
11:53 Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
11:46 Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα
11:44 Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
11:40 Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος
11:40 Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος
11:36 Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»
11:32 Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας
11:32 Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες
11:28 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις
11:24 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες
11:19 Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα
11:18 Κινητές επικοινωνίες: ο κλάδος που ξεπερνά την τεχνολογία και μετατρέπεται σε μοχλό ισχύος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ