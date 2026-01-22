Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά

Επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στην ελληνική ιατρική έρευνα και την κοινωνική προσφορά διοργανώνει ο Όμιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων του χώρου της Υγείας.

Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
22 Ιαν. 2026 11:45
Pelop News

Μια επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στην ελληνική ιατρική αριστεία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά διοργανώνει ο Όμιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά, σε συνεργασία με το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα HELLENIC.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης – Έλληνες Γιατροί με Διεθνή Ακτινοβολία», στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής των Ελλήνων επιστημόνων στην ιατρική επιστήμη και στη διεθνή τους παρουσία, καθώς και στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς στον τομέα της Υγείας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με την υποστήριξη της Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και παρεμβάσεις θεσμικών εκπροσώπων από τον χώρο της Υγείας, με στόχο τον δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της σύγχρονης ιατρικής.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στο κοινό, τονίζοντας ότι η παρουσία και η συμμετοχή του θα αποτελέσουν ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας
13:00 Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις
12:51 Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα
12:46 Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς
12:40 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών
12:36 Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
12:33 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις
12:30 Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης
12:27 Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης
12:21 Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν
12:14 Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης
12:08 Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
12:03 «Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:00 Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες
11:57 ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις
11:51 Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
11:48 Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
11:45 Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
11:42 Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
11:36 Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ