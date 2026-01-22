Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά

Μια επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στην ελληνική ιατρική αριστεία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά διοργανώνει ο Όμιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά, σε συνεργασία με το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα HELLENIC.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης – Έλληνες Γιατροί με Διεθνή Ακτινοβολία», στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής των Ελλήνων επιστημόνων στην ιατρική επιστήμη και στη διεθνή τους παρουσία, καθώς και στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς στον τομέα της Υγείας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με την υποστήριξη της Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και παρεμβάσεις θεσμικών εκπροσώπων από τον χώρο της Υγείας, με στόχο τον δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της σύγχρονης ιατρικής.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στο κοινό, τονίζοντας ότι η παρουσία και η συμμετοχή του θα αποτελέσουν ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση.

