Πάτρα: Ημερίδα μνήμης για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στη μνήμη του Παναγιώτη Κανελλόπουλου είναι αφιερωμένη ημερίδα που διοργανώνεται το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατό του. Το επιστημονικό πρόγραμμα πλαισιώνεται από μουσική εκδήλωση με διακεκριμένους νέους σολίστ.

10 Δεκ. 2025 12:04
Pelop News

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, διοργανώνει ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατό του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 17.30, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Το επιστημονικό μέρος της ημερίδας, το οποίο θα διαρκέσει από τις 17.30 έως τις 21.00, περιλαμβάνει εισηγήσεις που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας, της σκέψης και της πολιτικής διαδρομής του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ο δικηγόρος Χρήστος Α. Μούλιας θα αναφερθεί στον «ενωτικό» χαρακτήρα της πολιτικής του παρουσίας, ενώ ο επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Δεναξάς θα αναπτύξει τη χριστιανική πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα στη σκέψη του.

Ο ιστορικός Ιωάννης Κ. Φίλανδρος θα εξετάσει την πολιτική του πορεία από τη δεκαετία του 1960 έως το 1980, ενώ η επίκουρη καθηγήτρια Κωνσταντίνα Καρακώστα θα παρουσιάσει τις θέσεις του για τον Εμφύλιο και τη δημοκρατία. Την εκδημία του και την πολιτική του παρακαταθήκη θα αναλύσει η καθηγήτρια Έλλη Λεμονίδου. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση με το κοινό.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, από τις 21.00 έως τις 22.00, θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή νέων βραβευμένων σολίστ του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Mozart, Saint-Saëns, Debussy, Chopin, Μητρόπουλου, καθώς και τη Rhapsodie-Fantaisie της Θεοδώρας Μαγγίνα. Την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου, Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας.

