Πάτρα: Ιστορικός θησαυρός 401 σελίδων – Παρουσιάστηκε το «Ημερολόγιο Κατοχής 1941-1944 του Δημητρίου Λάγαρη»

Στο πλαίσιο μίας αποκαλυπτικής, με βαθύ ιστορικό περιεχόμενο εκδήλωσης, έγινε το απόγευμα της Τετάρτης η παρουσίαση του βιβλίου: «Ημερολόγιο Κατοχής 1941-1944 του Δημητρίου Λάγαρη» με επιμελητή της έκδοσης τον δημοσιογράφο Δημήτρη Αβραμίδη.

«…Πρέπει να ήταν το 2008, όταν ο συνάδελφος και φίλος Τάσσος Σταθόπουλος μου τηλεφωνεί και με πληροφορεί ότι πέθανε η Αναστασία Σέμπου, χήρα του Δημητρίου Λάγαρη. Προσθέτει ότι οι κληρονόμοι θέλουν να αδειάσουν το διαμέρισμα και μου λέει ότι θα πάει να κοιτάξει αν υπάρχει τίποτε ενδιαφέρον από τα κατάλοιπα του Λάγαρη. Κοιτάζει τη βιβλιοθήκη και το μάτι του πέφτει σε δύο χειρόγραφους τόμους που είναι τα κατοχικά ημερολόγια κατοχής που είχε κρατήσει ο Λάγαρης, καθώς και σε ορισμένα άλλα βιβλία, τα οποία και παρέδωσε στο Μουσείο της Ενωσης. Είχε όμως την ευγένεια να μου δώσει τα Ημερολόγια και έκτοτε έγινα ο προσωρινός τους κάτοχος» περιέγραψε ο Δημήτρης Αβραμίδης, τονίζοντας ότι «τα ημερολόγια κατοχής του δημοσιογράφου Δημητρίου Λάγαρη (1913-1978) αποτελούν ένα μοναδικό ντοκουμέντο για τη ζωή στην Πάτρα στα χρόνια της κατοχής».

Το 1941, ο Λάγαρης ήταν μόλις 28 χρονών όταν άρχισε να γράφει το Ημερολόγιό του, όπως είπε ο κ. Αβραμίδης, υπογραμμίζοντας την αγωνία του αείμνηστου δημοσιογράφου, η οποία αποτυπώνεται στις αλλεπάλληλες εγγραφές του, στην αξία της μαρτυρίας από πρώτο χέρι και όχι μόνο, αλλά και στην υποδοχή των εξελίξεων από την πατραϊκή κοινωνία της εποχής, όπως αποτυπώνεται στις σελίδες αυτές. «Το ενδιαφέρον του ημερολογίου είναι πολλαπλό. Ο συγγραφέας του κινείται σε πολλά επίπεδα, αφού μας δίνει την ευκαιρία να ”ζήσουμε” την Πάτρα και τους Πατρινούς κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, χωρίς όμως να λείπουν και τα σχόλια γενικότερης σημασίας ή και οι πληροφορίες, όπως έφταναν στην Πάτρα της εποχής, από τα πολεμικά μέτωπα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Δ. Αβραμίδη για τη διάδοση της πληροφορίας την εποχή εκείνη. «Η εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού των Καλαβρύτων και το κάψιμο της πόλης έγινε στις 13 Δεκεμβρίου του 1943. Ο Λάγαρης αναφέρει το γεγονός σε εγγραφή της 18ης Δεκεμβρίου. Η είδηση της σφαγής έκανε πέντε ημέρες για να φτάσει από τα Καλάβρυτα στην Πάτρα».

Τα όσα καταγράφονται στο προσωπικό Ημερολόγιο του Δημητρίου Λάγαρη αποτελούν τον «καθρέφτη» των χρόνων εκείνων στη ζωή της Πάτρας, όπως ανέφεραν, παρουσιάζοντας το βιβλίο, ο δικηγόρος και ιστορικός Χρήστος Μούλιας και ο διευθυντής Σύνταξης της «Γνώμης» Μαρίνος Γράψας.

«Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου του αναδεικνύεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες συνέχισε να καταγράφει με αξιοπιστία τα γεγονότα, να φιλοτεχνεί ρεπορτάζ εξαιρετικής ποιότητας για τα σημαντικά γεγονότα, αλλά και να στηλιτεύει αντιπατριωτικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές όπου τις συναντούσε. Ταυτόχρονα, το ημερολόγιο Λάγαρη είναι μία πηγή ιστορικών λεπτομερειών που έχουν τη δική τους σημασία» σημείωσε ο Μαρίνος Γράψας.

«Ο Δημήτριος Λάγαρης ήταν πολύπλευρη προσωπικότητα με σημαντική παρουσία στην τοπική κοινωνία, ένας συνειδητοποιημένος προοδευτικός αστός που υπερασπιζόταν με παρρησία τις ιδέες του» ανέφερε ο κ. Μούλιας, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη έκδοση:

«Περιέχει πολλά άγνωστα στοιχεία που πλουτίζουν τις γνώσεις μας για εκείνη την περίοδο… ο αυθορμητισμός της γραφής του και η νηφάλια διατύπωση των σκέψεών του πείθει ότι ο Δημήτριος Λάγαρης εκφράζεται ανεπηρέαστα, ”χωρίς να μασάει τα λόγια του”, όπως γράφει και ο επιμελητής της έκδοσης. Δεν κρύβει τις συμπάθειές του και δεν μεροληπτεί».

Ο κ. Μούλιας στάθηκε στην απλότητα και καθαρότητα της γραφής του και την ανυπόκριτη ειλικρίνειά του. Εστίασε στα όσα γράφει ο αείμνηστος δημοσιογράφος για τη λεγόμενη «καλή κοινωνία» της πόλης, «με την ανάλγητη και προκλητικά αδιάφορη συμπεριφορά τους απέναντι στους ενδεείς συμπολίτες τους και για τις κοινωνικές σχέσεις τους με τις Αρχές Κατοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα όσα συνέβησαν την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 1943, όταν «οι ιταλικές Αρχές κατοχής προχώρησαν στην επίταξη όλων των Μονών της περιοχής Πατρών και διατάχθηκε η ταχύτερη δυνατή εκκένωσή τους. Μεταξύ αυτών ήταν και η Μονή Γηροκομείου. Ο Δημήτριος Λάγαρης έζησε από κοντά το γεγονός αυτό και περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες τη μεταφορά των εικόνων και των κειμηλίων από τον χώρο της Μονής στο Παλαιομονάστηρο του Αγίου Νικολάου στη θέση Μπάλα, που απέχει περίπου μία ώρα από το Γηροκομειό. Στις 18 Ιανουαρίου έγινε η τελευταία λειτουργία στην εκκλησία της Μονής, στην οποία παρευρίσκετο και ο ίδιος και μαζί με πολύ κόσμο παρακολούθησε τη μεταφορά, ένα πρωτόγνωρο και συγκλονιστικό γεγονός για την Πάτρα».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Αβραμίδης εξέφρασε ευχαριστίες στον Τάσσο Σταθόπουλο, στην Αλεξάνδρα Μπερτσουκλή που πληκτρολόγησε το χειρόγραφο στο πολυτονικό, στον Αρη Μπετχαβά και το Στάθη Ζεΐνη που τον προμήθευσαν με φωτογραφίες της εποχής, στον Σάββα Παραστατίδη που σελιδοποίησε το βιβλίο και τον εκδότη της «Γνώμης» Γιάννη Χρ. Χριστόπουλο που ανέλαβε την έκδοση.

Πολύτιμη δωρεά στο Μουσείο Τύπου

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δημήτρης Αβραμίδης παρέδωσε τους δύο δερματόδετους χειρόγραφους πυκνογραμμένους τόμους, 401 σελίδων, «Ημερολόγιο Κατοχής» του διακεκριμένου δημοσιογράφου και εκ των ιδρυτών του Μουσείου Τύπου, αειμνήστου, Δημητρίου Λάγαρη, στην πρόεδρο του Μουσείου Τύπου της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Μαρίνα Ριζογιάννη.

«Ευχαριστούμε θερμά τον έγκριτο και αγαπητό μας συνάδελφο Δημήτρη Αβραμίδη για αυτόν τον σπάνιο θησαυρό που μας προσφέρει και ο οποίος θα προστεθεί στις πολύτιμες συλλογές και στα τεκμήρια που φιλοξενούμε στο Μουσείο Τύπου της Ενωσής μας, το οποίο είναι το μοναδικό οργανωμένο Μουσείο Τύπου της χώρας και φέτος συμπληρώνει τα 70 χρόνια ζωής. Το Μουσείο Τύπου μάλιστα εγκαινιάστηκε επί Δημητρίου Λάγαρη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος του πρόεδρος. Πρόκειται για έναν ιστορικό θησαυρό που μας συνδέει με το χθες» σημείωσε η Μαρίνα Ριζογιάννη.

