Πάτρα: Καμπανάκι κινδύνου για ετοιμόρροπα, γερασμένα και επικίνδυνα κτίρια – Καθημερινές καταγγελίες στην Πολεοδομία

22 Μαΐου 2025. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ… Ο 59χρονος Πατρινός Μιλτιάδης Κωστόπουλος περπατά αμέριμνος με την σύζυγό του σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Πάτρας.

Από τη Ρήγα Φεραίου πέρασαν απέναντι στη Γούναρη και άρχισαν να την κατεβαίνουν. Ξαφνικά, τμήμα τοιχοποιίας μαρκίζας διαμερίσματος πολυκατοικίας αρχίζει να καταρρέει. Κομμάτια τσιμέντου πέφτουν στο κεφάλι του άτυχου άνδρα.

Πέφτει αιμόφυρτος, βαριά τραυματισμένος στο έδαφος.

Μεταφέρεται αρχικά στον «Αγ. Ανδρέα», από εκεί στο ΠΓΝΠ, αλλά την επομένη το πρωί υποκύπτει στα τραύματά του.

Στις 23 Μαΐου συλλαμβάνονται (προσωρινά) από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών ένας άνδρας και μία γυναίκα (ιδιοκτήτες των επίμαχων διαμερισμάτων), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου.

Το συμβάν συζητιόταν για μέρες στην πόλη…

Από εκείνη τη μέρα και μετά, όπως «λέει» το ρεπορτάζ της «Π», και κυρίως από Ιούνιο, συνέβησαν δύο «πράγματα»: Πρώτον, εκατοντάδες πολίτες, τρομοκρατημένοι, άρχισαν να τηλεφωνούν σε πολιτικούς μηχανικούς και εργολάβους ζητώντας πληροφορίες, και ειδικά κόστος, για παρεμβάσεις στην πρόσοψη κτιρίων για αποκατάσταση ζημιών και πρόληψη κακοτεχνιών. Και δεύτερον, εκατοντάδες πολίτες προσέρχονται καθημερινά στην Πολεοδομία Πατρών και καταγγέλλουν επικίνδυνες πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, κτίρια…

Η «Π» έμαθε ότι ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες οι καταγγελίες στην Πολεοδομία έχουν πληθύνει. Περαστικοί εντοπίζουν προβληματικά ή διάτρητα σημεία σε κτίσματα και κτίρια και σπεύδουν να τα καταγγείλουν φοβούμενοι ατύχημα ή δυστύχημα. Το επιβεβαίωσε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Χρήστος Φαλιέρος.

Το θέμα -που φυσικά δεν αφορά μόνο την Πάτρα- είναι πολύ σοβαρό και σύνθετο, και γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται παρέμβαση και του τεχνικού κόσμου και της Πολιτείας, της κυβέρνησης. Αυτό που, κυρίως και πρωτίστως, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πλειοψηφία των πολιτών, να προχωρήσουν στις παρεμβάσεις που απαιτούνται, είναι το οικονομικό.

Τους ενώνει όλους, όμως, ένα κοινό σημείο: ο φόβος. Μην τυχόν και βρεθούν οι ίδιοι στη θέση του 59χρονου θύματος της 22ης Μαΐου αλλά και μην τυχόν βρεθούν στη θέση κατηγορούμενου ιδιοκτήτη απ’ το κτίσμα του οποίου θα «φύγουν» κομμάτια και θα πέσουν πάνω σε ανυποψίαστα θύματα…

Κοινή συνισταμένη η παραδοχή όλων των εμπλεκόμενων ότι καλό θα είναι να επέμβει η Πολιτεία και να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες για την επισκευή των «γέρικων» και «πληγωμένων» κτιρίων τους. Κάτι σαν το «Εξοικονομώ»…

Αναλογιστείτε μόνο τούτο: το μίνιμουμ κόστος για φρεσκάρισμα μιας δίφατσης ή τρίφατσης πολυκατοικίας είναι 15.000 ευρώ. Και μπορεί να φτάσει ακόμα και 25.000 και περισσότερο.

Χρήστος Φαλιέρος: Είναι σοβαρό το πρόβλημα

Ο διευθυντής της Πολεοδομίας Πάτρας, Χρήστος Φαλιέρος, ήταν απολύτως κατατοπιστικός σε όσα είπε στην «Π»: «Είναι αρκετές οι καταγγελίες που γίνονται μετά από εκείνο το συμβάν. Τουλάχιστον δυο-τρεις την ημέρα. Εχει τρομάξει ο κόσμος. Υπάρχουν, φυσικά, και καταγγελίες άνευ ουσίας. Από τις καταγγελίες, περίπου οι μισές είναι οι σοβαρές, στις οποίες γίνεται έκθεση επικινδυνότητας, που σημαίνει ότι υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να παρέμβουν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα παλιά κτίρια της Πάτρας γιατί θέλουν όλα συντήρηση, αλλά ο κόσμος είτε για οικονομικούς λόγους είτε λόγω ασυνεννοησίας στις πολυκατοικίες δεν τα συντηρεί. Και το πρόβλημα διογκώνεται γιατί και το μπετόν και τα οικοδομικά έχουν χρόνο ζωής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα εγκαταλειμμένα κτίρια και στα παλιά διατηρητέα που δεν συντηρούνται γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξει μέριμνα από την Πολιτεία για συνεισφορά στην επισκευή των πολυκατοικιών που έχουν σημαντικό πρόβλημα, το θέμα θα σέρνεται για καιρό».

Αρης Γκατζόγιας: «Χρειάζεται ένα ειδικό Εξοικονομώ»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, Αρης Γκατζόγιας, ρωτήθηκε από την «Π» τι «εικόνα» έχει για το συγκεκριμένο θέμα: «Μετά το τελευταίο τραγικό γεγονός, υπάρχει μια νευρικότητα, μια αυξημένη ανησυχία στον κόσμο. Γι’ αυτό και αυξάνονται διαρκώς οι πολυκατοικίες που έχουν σκαλωσιές και οι καταγγελίες στην πολεοδομία. Εχουμε πάρα πολλά κτίρια που χρήζουν παρεμβάσεων για λόγους ασφάλειας. Κι εδώ είναι απαραίτητη η παρέμβαση της Πολιτείας. Οι ιδιοκτήτες από μόνοι τους, σε μια πολυκατοικία, δεν μπορούν πολλές φορές να συμφωνήσουν για απλά θέματα και θα συμφωνήσουν σε κάτι με τόσο μεγάλο κόστος; Υπήρχε στο «Εξοικονομώ» μια πρόβλεψη για κοινόχρηστους χώρους, αλλά για LED φώτα, αλουμίνια και τέτοια. Ηρθε ίσως η ώρα να δημιουργηθεί μια κατηγορία αποκλειστικά για το κομμάτι των προσόψεων. Το 75-80% του κτηριακού αποθέματος στην πόλη, κυρίως στο ιστορικό κέντρο, είναι κατασκευές πριν από το 1985. Δηλαδή, πολυκατοικίες 40, 50, 60 ετών. Πολλές απ’ αυτές δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ εξωτερικά. Είναι βραδυφλεγείς βόμβες. Νομίζω ότι ασχολείται με το θέμα και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μετά από εκτενή συζήτηση που είχαμε κάνει».

Ευτυχία Μπάρλου: «Πλαίσιο πολιτικής συντήρησης κτιρίων»

Η Ευτυχία Μπάρλου, γενική γραμματέας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, πολιτικός μηχανικός, πιστοποιεί τη σοβαρότητα του προβλήματος και εμμέσως μιλάει για αναγκαιότητα και πολιτικής παρέμβασης. «Η πρόσφατη συζήτηση για το πρώην κτίριο του ΟΛΠΑ ανέδειξε ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη τη χώρα: τη γήρανση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σύμφωνα με την Απογραφή Κτιρίων 2021 της ΕΛΣΤΑΤ, το 72,6 % είναι προ του 1995, άρα με παλαιό αντισεισμικό κανονισμό. Ο χρόνος, η απουσία συντήρησης, οι κλιματικές συνθήκες και οι σεισμικές καταπονήσεις οδηγούν σε σταδιακή φθορά. Αυτή εκδηλώνεται με αποκολλήσεις επιχρισμάτων και επικαλύψεων οπλισμών, αποκάλυψη και οξείδωση σιδηρού οπλισμού, με τελική συνέπεια τη μείωση αντοχής του φέροντος οργανισμού.

Καθημερινά αναφέρονται περιστατικά αποκόλλησης υλικών από παλαιά κτίρια. Πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας, όχι μόνον των διερχομένων, αλλά και του ίδιου του κτιρίου. Η προχωρημένη γήρανση μπορεί να καταστήσει ορισμένα κτίρια ανεπαρκή για ενίσχυση, κάτι που δεν έχει ακόμη πλήρως συνειδητοποιηθεί. Το ΤΕΕ/Δυτικής Ελλάδας έχει προτείνει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη δημιουργία του «Πιστοποιητικού Ελέγχου Ασφάλειας Κτιρίου» ώστε να λειτουργήσει ως απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης, να καταγράψει τους κινδύνους και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο ουσιαστικής πολιτικής συντήρησης του κτιριακού μας αποθέματος».

Δημήτρης Μπέτσος: «Κάνουμε ακόμα και προσφορές»

Μία ακόμα απόδειξη του πόσο έχουν θορυβηθεί αρκετοί πολίτες – ιδιοκτήτες ακινήτων στην Πάτρα είναι και η αποκάλυψη στην «Π» του Δημήτρη Μπέτσου, ιδιοκτήτη της ομώνυμης εταιρείας με σκαλωσιές, που αναλαμβάνει πάσης φύσεως επισκευές και συντηρήσεις πολυκατοικιών. «Εδώ και κάμποσο καιρό, η ζήτηση στη δουλειά μας έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20% με 30%. Mετά το περιστατικό, έχουν τρομάξει αρκετοί και έχουν ενεργοποιηθεί, έτσι εξηγείται η αύξηση. Αλλά το κόστος είναι υψηλό. Στις πολυκατοικίες σχεδόν όλα τα αποθεματικά τα φάγανε τα ασανσέρ, για να πάρουν πιστοποίηση. Και οι προσόψεις έχουν μείνει στο έλεος. Αλλά μιλάμε για υψηλό κόστος. Κατά μέσο όρο, μια πολυκατοικία χρειάζεται 15-20 χιλιάδες ευρώ για να επισκευαστούν και να θωρακιστούν οι εξωτερικές όψεις της. Ηδη το κάνουν αρκετοί. Αλλά είναι και πολλοί που δεν μπορούν. Εμείς ως εταιρεία, όπως και άλλες, έχουμε αρχίσει και κάνουμε προσφορές-πακέτα για Μάρτιο, Απρίλιο, με την προοπτική να μαζέψουν μέχρι τότε λεφτά οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να προχωρήσουν στην παρέμβαση».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



