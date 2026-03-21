Πάτρα και Δ. Αχαΐα στο μικροσκόπιο μετά τις φωτιές: Ξεκινούν έλεγχοι για διοξίνες, ρύπανση και κινδύνους στη δημόσια υγεία

Άμεσα ξεκινά η επιστημονική διερεύνηση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 σε περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας, μέσα από συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης και έχει σαφή στόχευση: να διαπιστωθεί αν οι περσινές φωτιές προκάλεσαν ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά και αν οδήγησαν στην έκλυση επικίνδυνων χημικών παραγόντων στο ευρύτερο περιβάλλον, με πιθανές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών που επεξεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο ανθεκτικότητας και προσαρμογής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς κρίνεται αναγκαία, ώστε να υπάρξει τεκμηριωμένη εικόνα για το αποτύπωμα που άφησαν οι πυρκαγιές στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι έρευνες είναι αν οι φωτιές επιβάρυναν την ατμόσφαιρα, τα υπόγεια ύδατα, το έδαφος, αλλά και την τοπική παραγωγή με διοξίνες και άλλους τοξικούς ρύπους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ενδεχόμενο μεταφοράς αυτών των ρύπων και στην τροφική αλυσίδα, μέσα από φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής.

Οι μετρήσεις θα γίνουν με διαπιστευμένες μεθόδους και με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι επιστημονικά ασφαλή και αξιοποιήσιμα για επόμενες παρεμβάσεις.

Η εργαστηριακή διερεύνηση θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, αλλά και του εδάφους, μέσα από την εξέταση γενικών και ειδικών παραμέτρων. Ο δεύτερος σχετίζεται με τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση πιθανής ρύπανσης που προήλθε από τα προϊόντα της καύσης, με αιχμή τις διοξίνες και τα φουράνια. Ο τρίτος συνδέεται με την εξαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων για την έκταση και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, ώστε να στηριχθούν αποφάσεις για μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει το σκέλος της έρευνας που αφορά τις γενικές φυσικοχημικές παραμέτρους και τα ιχνοστοιχεία σε νερό και έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και αναλύσεις σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και σε εδάφη από επιλεγμένες περιοχές. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα συνταχθεί ειδική έκθεση, μέσα από την οποία θα αξιολογηθεί η κατάσταση των νερών και του εδάφους στις πληγείσες ζώνες.

Από την άλλη πλευρά, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα αναλάβει το πιο εξειδικευμένο κομμάτι της έρευνας, δηλαδή την ανίχνευση διοξινών και φουρανίων σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και βιολογικούς δείκτες. Ειδικότερα, θα γίνουν έλεγχοι στον αέρα, στα ύδατα, αλλά και σε φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, ώστε να εξεταστεί αν και σε ποιο βαθμό οι ρύποι πέρασαν στο φυσικό περιβάλλον και ενδέχεται να επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα.

Η έναρξη αυτής της διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς δεν αφορά μόνο την αποτύπωση των συνεπειών μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής, αλλά και τη δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίξει με επιστημονικά δεδομένα τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Για την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, αφού από τα αποτελέσματα των ερευνών θα φανεί αν οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους ένα βαθύτερο, αόρατο φορτίο ρύπανσης που απαιτεί άμεση παρέμβαση.

