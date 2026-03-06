Πάτρα και Κάτω Αχαΐα: 28.000 «μαϊμού» ετικέτες ρούχων εντοπίστηκαν σε καταστήματα – Δύο συλλήψεις

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί σημάτων, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη δύο γυναίκες, ιδιοκτήτριες καταστημάτων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Πάνω από 28.000 ετικέτες απομίμησης

Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή κλιμακίου της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, πραγματοποίησαν ελέγχους σε χώρο επιχείρησης και σε κατάστημα στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν συνολικά 28.065 ετικέτες ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα γνωστής εταιρείας.

Οι απομιμητικές ετικέτες κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ από την αρμόδια αρχή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Χωρίς άδεια από την εταιρεία

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τους ελέγχους δεν προέκυψε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει νόμιμη συνεργασία ή εξουσιοδότηση από την εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος για την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

