Πάτρα: Κάλεσμα του Δήμου σε συλλαλητήριο για την Παιδεία – «Όχι στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών»

Κάλεσμα σε συλλαλητήριο απευθύνει η Δήμος Πατρέων την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει διάταξη για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε Δήμους με περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες.

Η Δημοτική Αρχή καλεί συλλόγους γονέων, διευθυντές σχολείων, συλλόγους διδασκόντων, σωματεία εκπαιδευτικών και φορείς της πόλης να καταδικάσουν, όπως αναφέρει, την περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και να δώσουν δυναμικό «παρών» στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στην πλατεία Γεωργίου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων υποστηρίζει ότι η επίμαχη διάταξη οδηγεί σε περαιτέρω περικοπές των δαπανών για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών. Όπως τονίζεται, με την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών το κράτος αποποιείται την ευθύνη της χρηματοδότησης της σχολικής στέγης, ενισχύοντας την κατηγοριοποίηση των σχολείων και τον οικονομικό τους στραγγαλισμό.

Παράλληλα, εκφράζεται έντονη αντίθεση στο μοντέλο του «αυτόνομου» και «βιώσιμου» σχολείου, το οποίο –σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή– μεταφέρει το βάρος της λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην τοπική φορολογία, στην αναζήτηση χορηγών και τελικά στις οικογένειες των μαθητών. Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών χαρακτηρίζεται ως ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα της υποχρηματοδότησης της Δημόσιας Παιδείας και της υποστελέχωσης των Δήμων.

Ο Δήμος Πατρέων δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «να μπει λουκέτο στις ανάγκες των παιδιών» και τονίζει ότι με συλλογικό και οργανωμένο αγώνα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διεκδικούν ένα σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτει συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων την απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, τη θέσπιση δωρεάν τιμολογίων ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες, την απαλλαγή των σχολικών δαπανών από τον ΦΠΑ, καθώς και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στους Δήμους.

