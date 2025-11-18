Πάτρα: Καλλιτεχνικός διαγωνισμός από το Δήμο και το ΕΣΥΝ για μαθητές και φοιτητές ενάντια στις εξαρτήσεις

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα (Τρίτη 18/11) στο Δημαρχείο τόνισε ότι ο Δήμος και το ΕΣΥΝ δεν θέλουν τα παιδιά θεατές να καταναλώνουν το μοντέλο του ατομικισμού που τους προβάλλεται γι’ αυτό δίνουν την ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν και να ξετυλίξουν τις σκέψεις τους για δημιουργικές διεξόδους.

18 Νοέ. 2025
Ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με το ΕΣΥΝ (Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών) προκηρύσσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (Γενικά-Ειδικά-ΕΠΑΛ) και τους φοιτητές της πόλης με στόχο οι νέοι να συμμετέχουν δημιουργικά στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων.

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα έθεσε τι σημαίνει για μας όμορφη πόλη.  «Όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει ανεργία, φτώχεια, παιδιά στην εξάρτηση». Μέσα από τον διαγωνισμό μπορούμε να ανοίξουμε πλατιά τη συζήτηση με τη νεολαία. Να βάλουμε τη δική μας πρόταση. Θέλουμε η νέα γενιά να πορεύεται με το κεφάλι ψηλά, να διεκδικεί, να σκέφτεται, να δρα και να ζει λέγοντας όχι σε όλα τα ναρκωτικά, κόντρα στο ρεύμα που προσπαθεί να την πείσει να βαδίζει σκυφτά, να παλεύει ατομικά και να θεωρεί «μαγκιά» τη ναρκωκουλτούρα, τον τζόγο και κάθε εξάρτηση.

Παρόντες στη συνέντευξη ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αποστόλης Αγγελής, ο Πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας, Χρήστος Γκρεκιώτης και το μέλος του ΕΣΥΝ, Δώρα Κώτση.

Ενημερώνοντας η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου ανέφερε ότι το θέμα του έργου που καλούνται να δημιουργήσουν, σε ομάδες ή και ατομικά, οι μαθητές και οι φοιτητές έχει τίτλο:

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΓΗ, ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΖΩΗ!

Σκέψου – δράσε – ζήσε, χωρίς ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις!

Το έργο αυτό μπορεί να είναι: σκίτσο, αφίσα (poster), γκράφιτι, κόμικ, διήγημα, τραγούδι.

Ομάδες νέων (έως 5 άτομα), μπορούν να δημιουργηθούν σε σχολεία, πανεπιστημιακές σχολές, πολιτιστικούς-συνοικιακούς συλλόγους, σωματεία ή άλλους φορείς και χώρους που ζουν και δραστηριοποιούνται νέοι άνθρωποι. Στην περίπτωση που ένα ολόκληρο τμήμα σχολείου επιλέξει να συμμετέχει με τη δημιουργία κοινού έργου, έχει τη δυνατότητα. Ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει και σε συλλογικό και σε ατομικό έργο.

Όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν σε μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου,  όπου θα γίνουν και οι βραβεύσεις. Οι δηλώσεις συμμετοχών να γίνουν μέχρι 31-12-2025 και η κατάθεση των συμμετοχών να έχει ολοκληρωθεί έως 22 Μάη 2026.

Ο Χρ. Γκρεκιώτης, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, αναφέρθηκε στην συνεργασία που, επί σειρά ετών, υπάρχει μεταξύ του Δήμου και του ΕΣΥΝ και υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα για την μάχη ενάντια στα ναρκωτικά και σε όλες τις εξαρτήσεις έχουν γίνει, στα σχολεία της Πάτρας, επαφές με περισσότερους από 10.000 μαθητές.

Η Δώρα Κώτση αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθεί χώρος στους νέους να δημιουργήσουν και να δείξουν διεξόδους και να ανοίξουν το δρόμο σε πρότυπα συνεργασίας και δημιουργίας ως απάντηση στα πρότυπα του ατομικισμού που τους προβάλλονται. Λύση δεν είναι η φυγή αλλά ο αγώνας για ζωή, είπε.

Ο Αντιδήμαρχος Απ. Αγγελής από πλευρά του σημείωσε ότι ο Δήμος και το ΕΣΥΝ δεν θέλουν να δώσουν στους νέους κάτι έτοιμο προς κατανάλωση, δεν τους θέλουν θεατές αλλά δημιουργούς. Μέσα από το διαγωνισμό δίνεται η ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν αυτό που οι ίδιοι νιώθουν και θέλουν ως διέξοδο.

 

Δηλώσεις συμμετοχής στα e-mail:

diagonismos.neon.dpatreon@gmail.com | esynpatras1@gmail.com

