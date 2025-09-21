Πάτρα: Καταγγελία για ηχορύπανση σε καταστήματα εστίασης

Οπως λένε περίοίκοι, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, υπάρχουν φαινόμενα ηχορύπανσης

Αστυνομία
21 Σεπ. 2025 17:43
Pelop News

Ένα ακόμα σαββατόβραδο υπήρχαν καταγγελίες από περιοίκους που μένουν στο κέντρο για φαινόμενα  ηχορύπανσης.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία δέχθηκε καταγγελία για ηχορύπανση από καταντήματα στον πεζόδρομο της Ρηγα Φεραίου  και βρέθηκε στο σημείο προκείμενου να κάνει συστάσεις, καθώς η ώρα ήταν εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Πράγματι, μετά τις συστάσεις, τα καταστήματα εστίασης φρόντισαν να τηρούν τα προβλεπόμενα κα έτσι δεν υπήρξαν άλλα προβλήματα.
