Πάτρα: Καταγγελία για ηχορύπανση σε καταστήματα εστίασης

Ένα ακόμα σαββατόβραδο υπήρχαν καταγγελίες από περιοίκους που μένουν στο κέντρο για φαινόμενα ηχορύπανσης.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία δέχθηκε καταγγελία για ηχορύπανση από καταντήματα στον πεζόδρομο της Ρηγα Φεραίου και βρέθηκε στο σημείο προκείμενου να κάνει συστάσεις, καθώς η ώρα ήταν εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Πράγματι, μετά τις συστάσεις, τα καταστήματα εστίασης φρόντισαν να τηρούν τα προβλεπόμενα κα έτσι δεν υπήρξαν άλλα προβλήματα.

