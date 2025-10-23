Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης

Με ανακοίνωση της η Νομαρχιακή Αχαΐας της «Νίκης» καταγγέλει βανδαλισμό των γραφείων της στην Πάτρα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την περασμένη Κυριακή 19/10/2025 το μεσημέρι άγνωστοι προέβησαν σε πράξη βανδαλισμού εις βάρος των Γραφείων της Νομαρχιακής Κοινότητας Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, στην οδό Μαιζώνος: Ξήλωσαν και έσπασαν την πινακίδα με τον λογότυπο του Κινήματος, η οποία ήταν κολλημένη στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζονται τα Γραφεία της Τοπικής ΝΙΚΗΣ, και πέταξαν τα κομμάτια προκλητικά μπροστά από την πόρτα.

Ας σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά, που η πινακίδα της ΝΙΚΗΣ έγινε στόχος βανδαλισμού: Πριν από λίγους μήνες, βρέθηκε μουντζουρωμένη με σπρέυ. Επίσης ενημερώνουμε ότι στην είσοδο της ίδιας πολυκατοικίας υπάρχουν πινακίδες βουλευτού άλλου πολιτικού κόμματος, οι οποίες δεν έχουν πειραχθεί.

Δεν ξέρουμε αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πράξη βανδαλισμού πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν την εκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΙΚΗ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλλον κάποιοι δήθεν «κοινωνικοί αγωνιστές» δεν θέλουν να ακούγονται αλήθειες για τον μαρασμό των μικρομεσαίων, που οδηγεί στην εξαθλίωσή τους, ευνοώντας τα συμφέροντα των πολυεθνικών και κάποιων ελίτ που πλουτίζουν σε βάρος του λαού.

Φαίνεται πως ο τεκμηριωμένος και αποφασιστικός αντιπολιτευτικός λόγος της ΝΙΚΗΣ ενοχλεί κάποιους, οι οποίοι χρησιμοποιούν βίαια μέσα, για να εκφοβίσουν και να τον καταστείλουν. Δηλώνουμε ευθαρσώς ότι δεν θα το επιτύχουν.

Η ΝΙΚΗ θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στον πολίτη, να αφουγκράζεται τα καθημερινά του προβλήματα, όπως έκανε πρόσφατα, υποστηρίζοντας την απεργία κατά του αντιεργατικού νομοσχεδίου, να αναδεικνύει τα προβλήματα αυτά στη Βουλή και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ακόμη η ΝΙΚΗ θα καταδικάζει πάντοτε κάθε μορφή βία ( όπως πρόσφατα η επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου), απ΄ όπου κι αν προέρχεται».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



