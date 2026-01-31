Πάτρα: Κατέρρευσε τσιμέντο στο παλιό κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ – Γλίτωσε από τύχη εργαζόμενη

Σκηνές που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σοβαρό εργατικό ατύχημα εκτυλίχθηκαν το πρωί στο Ρίο Πατρών, όταν μεγάλο κομμάτι τσιμέντου αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από τον πάνω όροφο του παλιού κτιρίου του ΔΕΔΔΗΕ και κατέρρευσε προς το μπαλκόνι.

Το τσιμέντο γλίστρησε, έπεσε με δύναμη και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου από το ίδιο σημείο είχε περάσει εργαζόμενη καθαρίστρια, η οποία γλίτωσε κυριολεκτικά από τύχη.

Η γυναίκα υπέστη ισχυρό σοκ, συνειδητοποιώντας ότι αν βρισκόταν λίγα βήματα πιο πίσω, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη. Από την πτώση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, ωστόσο το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους του χώρου.

Όπως επισημαίνουν, το κτίριο παρουσιάζει εδώ και καιρό εμφανή σημάδια φθοράς, με αποκολλήσεις υλικών και ελλιπή συντήρηση, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την καθημερινή παρουσία προσωπικού και διερχόμενων πολιτών. Οι φόβοι εντείνονται μάλιστα λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων, που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη στατική κατάσταση του κτιρίου.

