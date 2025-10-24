Πάτρα: Κατεβασμένες μπάρες και το τρένο πουθενά, επικίνδυνη διέλευση για οδηγούς ΒΙΝΤΕΟ

Στο ίδιο έργο θεατές οδηγοί οχημάτων που διέρχονται από διαβάσεις της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού, στην Πάτρα.

Τελευταίο περιστατικό κατεγράφη στην περιοχή των Ιτεών, όπου οι προσταστευτικές μπάρες παρέμεναν «κατεβασμένες», χωρίς ωστόσο να διέρχεται το τρένο του Προαστιακού.

Αποτέλεσμα; οι οδηγοί των οχημάτων να αναγκάζονται να ρισκάρουν τη διέλευση τους, κινούμενοι ανάμεσα στις μπάρες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



