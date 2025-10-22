Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου – «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ενα καθημερινό κυκλοφοριακό «βραχυκύκλωμα» έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη συμβολή της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Ακρωτηρίου, δημιουργώντας καταστάσεις έντασης και εκνευρισμού. Οι ώρες αιχμής μετατρέπουν το σημείο σε ακινητοποιημένη ουρά χιλιομέτρων, με αυτοκίνητα να σταματούν και να κινούνται σημειωτόν, σχηματίζοντας έναν ατελείωτο σιδερένιο χείμαρρο.

Η οδός Ακρωτηρίου, φορτωμένη πέραν κάθε ορίου, επιβαρύνεται ιδιαιτέρως, ενώ στη Βενιζέλου το φορτίο εμφανίζεται σαφώς μικρότερο, κάτι που κάνει πολλούς να αναρωτιούνται «γιατί»…

Η Ακρωτηρίου «κρατάει» την κυκλοφοριακή πίεση: στις ώρες αιχμής τα οχήματα «στοιβάζονται», με ουρές που πολλές φορές φτάνουν έως και την οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος, στο μέγαρο του ΟΤΕ.

Οι οδηγοί καταγγέλλουν στην «Π» ότι ο χρονισμός των φωτεινών σηματοδοτών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κίνηση της οδού, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται πολλές φορές, πάνω από 45 λεπτά, για να διανύσουν μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων.

Η Βενιζέλου, καθώς φαίνεται, δεν έχει τον ίδιο φόρτο και εδώ ακριβώς ανοίγει το ερώτημα της διαχείρισης και του σχεδιασμού.

Αυτή η εικόνα κυκλοφορίας δεν είναι απλώς μνημείο ταλαιπωρίας για τον οδηγό. Εχει πραγματικές συνέπειες: Ταλαιπωρεί τους οδηγούς, δημιουργεί οικολογική επιβάρυνση από τα αλλεπάλληλα «στοπ και πάμε», ενώ όπως τονίζουν οι έμποροι, επηρεάζει αρνητικά την κίνηση των καταστημάτων στην περιοχή της Ακρωτηρίου. Και αυτό συμβαίνει, τη στιγμή που έχει γνωρίσει αναζωπύρωση λόγω της μεταφοράς καταστημάτων από τον πεζόδρομο της Μαιζώνος προς τα προάστια.

Το εμπόριο, που αναπτύσσεται εκεί εξαιτίας των πεζοδρόμων στο κέντρο, βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς ο καταναλωτής αποθαρρύνεται από το κυκλοφοριακό «μπλόκο».

«Κάθε πρωί βλέπω αυτοκίνητα να ακινητοποιούνται μπροστά από το μαγαζί μου. Οι υποψήφιοι πελάτες καθυστερούν ή αποφεύγουν την περιοχή. Δεν γίνεται να περιμένουμε να «ξεκινήσει» το σύστημα φωτεινής ρύθμισης όταν επικρατεί αυτό το μπάχαλο» υποστηρίζει ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Ακρωτηρίου.

«Ερχόμαστε από τη Βενιζέλου, είδα ότι ήταν σχεδόν άδεια, αλλά μόλις στρίψαμε στην Ακρωτηρίου, τι να σας λέω! Το αυτοκίνητό μου στάθηκε σχεδόν για 15 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σημαντική παρέμβαση» αναφέρει ο κ. Μητρόπουλος, οδηγός και μόνιμος κάτοικος στην πλ. Παπανδρέου.

«Δεν ζητάμε υπερβολές. Απλά να γίνει κάτι που να ΄΄δουλεύει΄΄ στην πράξη. Γιατί το σημερινό κομφούζιο, να κολλάμε καθημερινά στην ίδια διασταύρωση, δεν είναι ζωή» συμπληρώνει κάτοικος της περιοχής.

Πρέπει να γίνουν πραγματικές μετρήσεις

Οπως υπογραμμίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται σε δύο βασικά σημεία:

Χρονισμός σηματοδοτών: Πρέπει να επανακαθοριστεί ο χρόνος που δίνεται στην Ακρωτηρίου, με μετρήσεις πραγματικής ροής κυκλοφορίας και όχι απλά με βάση σχέδια.

Διαχείριση κυκλοφορίας: Η μεταφορά εμπορικών καταστημάτων προς την Ακρωτηρίου έχει αυξήσει την κίνηση και απαιτεί επίκαιρες παρεμβάσεις και επανασχεδιασμό, όπως προτεραιότητες στο συγκεκριμένο άξονα, βελτίωση στάθμευσης, ίσως και εναλλακτικές διαδρομές.

Παράλληλα σημειώνουν ότι είναι πλέον ώριμη η ανάγκη για διαδικασία δράσης και όχι μελλοντικών δεσμεύσεων. Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες της περιοχής απαιτούν μια ρύθμιση που θα βασίζεται στην πραγματική κυκλοφοριακή εικόνα και όχι σε «χάρτη» ή θεωρητικό σχεδιασμό.

Πατρών-Κλάους: Ουρές ως το Κουκούλι

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού κομφούζιου που μαστίζει την Πάτρα, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στη διασταύρωση της Ελευθερίου Βενιζέλου με την Πατρών – Κλάους. Σε ώρες αιχμής, καταγράφονται καθημερινά εικόνες από ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να εκτείνονται έως και τον κόμβο του ΑΤΕΙ.

Η κυκλοφοριακή πίεση στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι τυχαία: πρόκειται για έναν από τους βασικούς οδικούς κόμβους που συνδέουν το νότιο τμήμα της πόλης με το κέντρο, ενώ εξυπηρετεί χιλιάδες οχήματα, ΙΧ και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο συνδυασμός κακής σηματοδότησης, αυξημένης τοπικής κίνησης και έλλειψης κυκλικής ροής οδηγεί σε κυκλοφοριακή ασφυξία.

Η έλλειψη εναλλακτικών διαδρομών και η αδυναμία αποσυμπίεσης της κίνησης, λόγω στενών δρόμων και άναρχης στάθμευσης, επιτείνουν το πρόβλημα. Οι καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για μείωση της πελατείας, καθώς πολλοί αποφεύγουν την περιοχή λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.,

Πρόταση του ΤΕΕ: Κυκλικοί κόμβοι

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» είχε έγκαιρα προτείνει τη δημιουργία έξι νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία της Πάτρας. Στόχος, η αποσυμφόρηση του αστικού οδικού δικτύου και η μείωση της ταλαιπωρίας των οδηγών από τις συνεχείς αναμονές στα φανάρια.

Συγκεκριμένα, είχε προτείνει τη διερεύνηση κατασκευής κυκλικών κόμβων στις εξής διασταυρώσεις: Παπαδιαμαντοπούλου & τέλος Μικρής Περιμετρικής, Πανεπιστημίου & Διοδώρου (περιοχή Τόφαλος), Πατρών Κλάους & Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελ. Βενιζέλου & Γ. Παπανδρέου, Καλαβρύτων & Γ. Παπανδρέου, καθώς και Αθηνών & Αγίου Γεωργίου στο Ρίο.

Η υλοποίηση αυτών των κόμβων θεωρείται από το ΤΕΕ ότι θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα περιορίσει τις καθυστερήσεις και θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων, συμβάλλοντας σε μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για τους πολίτες. Οι μόνιμες εικόνες κυκλοφοριακής ασφυξίας που καταγράφονται στην πόλη καθιστούν επιτακτική την ανάγκη παρεμβάσεων, με το ΤΕΕ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της μετακίνησης στην Πάτρα.

