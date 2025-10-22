Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου – «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η εικόνα χθες το μεσημέρι από το drone της «Π»: Μπλοκαρισμένη η Ακρωτηρίου, όταν την ίδια ώρα η Βενιζάλου είναι σχεδόν άδεια

Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου - «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
22 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Ενα καθημερινό κυκλοφοριακό «βραχυκύκλωμα» έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη συμβολή της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Ακρωτηρίου, δημιουργώντας καταστάσεις έντασης και εκνευρισμού. Οι ώρες αιχμής μετατρέπουν το σημείο σε ακινητοποιημένη ουρά χιλιομέτρων, με αυτοκίνητα να σταματούν και να κινούνται σημειωτόν, σχηματίζοντας έναν ατελείωτο σιδερένιο χείμαρρο.

Η οδός Ακρωτηρίου, φορτωμένη πέραν κάθε ορίου, επιβαρύνεται ιδιαιτέρως, ενώ στη Βενιζέλου το φορτίο εμφανίζεται σαφώς μικρότερο, κάτι που κάνει πολλούς να αναρωτιούνται «γιατί»…

Η Ακρωτηρίου «κρατάει» την κυκλοφοριακή πίεση: στις ώρες αιχμής τα οχήματα «στοιβάζονται», με ουρές που πολλές φορές φτάνουν έως και την οδό Φιλίππου  Ολυμπιάδος, στο μέγαρο του ΟΤΕ.

Οι οδηγοί καταγγέλλουν στην «Π» ότι ο χρονισμός των φωτεινών σηματοδοτών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κίνηση της οδού, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται πολλές φορές, πάνω από 45 λεπτά, για να διανύσουν μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων.
Η Βενιζέλου, καθώς φαίνεται, δεν έχει τον ίδιο φόρτο και εδώ ακριβώς ανοίγει το ερώτημα της διαχείρισης και του σχεδιασμού.

Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου - «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αυτή η εικόνα κυκλοφορίας δεν είναι απλώς μνημείο ταλαιπωρίας για τον οδηγό. Εχει πραγματικές συνέπειες: Ταλαιπωρεί τους οδηγούς, δημιουργεί οικολογική επιβάρυνση από τα αλλεπάλληλα «στοπ και πάμε», ενώ όπως τονίζουν οι έμποροι, επηρεάζει αρνητικά την κίνηση των καταστημάτων στην περιοχή της Ακρωτηρίου. Και αυτό συμβαίνει, τη στιγμή που έχει γνωρίσει αναζωπύρωση λόγω της μεταφοράς καταστημάτων από τον πεζόδρομο της Μαιζώνος προς τα προάστια.

Το εμπόριο, που αναπτύσσεται εκεί εξαιτίας των πεζοδρόμων στο κέντρο, βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς ο καταναλωτής αποθαρρύνεται από το κυκλοφοριακό «μπλόκο».

«Κάθε πρωί βλέπω αυτοκίνητα να ακινητοποιούνται μπροστά από το μαγαζί μου. Οι υποψήφιοι πελάτες καθυστερούν ή αποφεύγουν την περιοχή. Δεν γίνεται να περιμένουμε να «ξεκινήσει» το σύστημα φωτεινής ρύθμισης όταν επικρατεί αυτό το μπάχαλο» υποστηρίζει ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Ακρωτηρίου.

Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου - «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

«Ερχόμαστε από τη Βενιζέλου, είδα ότι ήταν σχεδόν άδεια, αλλά μόλις στρίψαμε στην Ακρωτηρίου, τι να σας λέω! Το αυτοκίνητό μου στάθηκε σχεδόν για 15 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σημαντική παρέμβαση» αναφέρει ο κ. Μητρόπουλος, οδηγός και μόνιμος κάτοικος στην πλ. Παπανδρέου.

«Δεν ζητάμε υπερβολές. Απλά να γίνει κάτι που να ΄΄δουλεύει΄΄ στην πράξη. Γιατί το σημερινό κομφούζιο, να κολλάμε καθημερινά στην ίδια διασταύρωση, δεν είναι ζωή» συμπληρώνει κάτοικος της περιοχής.

Πρέπει να γίνουν πραγματικές μετρήσεις

Οπως υπογραμμίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται σε δύο βασικά σημεία:

Χρονισμός σηματοδοτών: Πρέπει να επανακαθοριστεί ο χρόνος που δίνεται στην Ακρωτηρίου, με μετρήσεις πραγματικής ροής κυκλοφορίας και όχι απλά με βάση σχέδια.

Διαχείριση κυκλοφορίας: Η μεταφορά εμπορικών καταστημάτων προς την Ακρωτηρίου έχει αυξήσει την κίνηση και απαιτεί επίκαιρες παρεμβάσεις και επανασχεδιασμό, όπως προτεραιότητες στο συγκεκριμένο άξονα, βελτίωση στάθμευσης, ίσως και εναλλακτικές διαδρομές.
Παράλληλα σημειώνουν ότι είναι πλέον ώριμη η ανάγκη για διαδικασία δράσης και όχι μελλοντικών δεσμεύσεων. Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες της περιοχής απαιτούν μια ρύθμιση που θα βασίζεται στην πραγματική κυκλοφοριακή εικόνα και όχι σε «χάρτη» ή θεωρητικό σχεδιασμό.

Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου - «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Πατρών-Κλάους: Ουρές ως το Κουκούλι

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού κομφούζιου που μαστίζει την Πάτρα, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στη διασταύρωση της Ελευθερίου Βενιζέλου με την Πατρών – Κλάους. Σε ώρες αιχμής, καταγράφονται καθημερινά εικόνες από ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να εκτείνονται έως και τον κόμβο του ΑΤΕΙ.

Η κυκλοφοριακή πίεση στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι τυχαία: πρόκειται για έναν από τους βασικούς οδικούς κόμβους που συνδέουν το νότιο τμήμα της πόλης με το κέντρο, ενώ εξυπηρετεί χιλιάδες οχήματα, ΙΧ και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο συνδυασμός κακής σηματοδότησης, αυξημένης τοπικής κίνησης και έλλειψης κυκλικής ροής οδηγεί σε κυκλοφοριακή ασφυξία.

Η έλλειψη εναλλακτικών διαδρομών και η αδυναμία αποσυμπίεσης της κίνησης, λόγω στενών δρόμων και άναρχης στάθμευσης, επιτείνουν το πρόβλημα. Οι καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για μείωση της πελατείας, καθώς πολλοί αποφεύγουν την περιοχή λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.,

Πρόταση του ΤΕΕ: Κυκλικοί κόμβοι

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» είχε έγκαιρα προτείνει τη δημιουργία έξι νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία της Πάτρας. Στόχος, η αποσυμφόρηση του αστικού οδικού δικτύου και η μείωση της ταλαιπωρίας των οδηγών από τις συνεχείς αναμονές στα φανάρια.

Συγκεκριμένα, είχε προτείνει τη διερεύνηση κατασκευής κυκλικών κόμβων στις εξής διασταυρώσεις: Παπαδιαμαντοπούλου & τέλος Μικρής Περιμετρικής, Πανεπιστημίου & Διοδώρου (περιοχή Τόφαλος), Πατρών Κλάους & Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελ. Βενιζέλου & Γ. Παπανδρέου, Καλαβρύτων & Γ. Παπανδρέου, καθώς και Αθηνών & Αγίου Γεωργίου στο Ρίο.

Η υλοποίηση αυτών των κόμβων θεωρείται από το ΤΕΕ ότι θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα περιορίσει τις καθυστερήσεις και θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων, συμβάλλοντας σε μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για τους πολίτες. Οι μόνιμες εικόνες κυκλοφοριακής ασφυξίας που καταγράφονται στην πόλη καθιστούν επιτακτική την ανάγκη παρεμβάσεων, με το ΤΕΕ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της μετακίνησης στην Πάτρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:15 Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι
19:09 ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη
19:00 Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18:55 Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!
18:44 Ουγκάντα: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων και τουλάχιστον 46 νεκροί!
18:37 Κορίτσι 16 χρονών βρέθηκε νεκρό έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ!
18:27 Έντονα φαινόμενα: Σε Αχαΐα, Παξούς και Ζάκυνθο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ο καιρός αύριο (23/10/2025)
18:22 Πάτρα: Συγκίνηση της Ντόρας Μπακογιάννη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτός είναι ο 38χρονος «εγκέφαλος» από τα Γιαννιτσά που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις
18:05 Με 159 ψήφους η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
18:00 Πάτρα – Άνω Οβρυά: Προχωρούν έργα για να μην πλημμυρίζει η περιοχή – Τι εξήγησε η Τογιοπούλου
17:52 «Βολές» Άδωνι κατά Δένδια: «Δεν θα υπερασπιζόμουν δική μου τροπολογία μόνο αν ήμουν σε κώμα και είχα απώλεια συνείδησης»
17:44 «Από περιγραφές τον θεωρούσα σκουπίδι», αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το φονικό στη Φοινικούντα
17:32 Δείτε την ομάδα με την οποία συνταξίδευσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
17:20 Νετανιάχου: Δεν πρόκειται να υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα
17:13 Τραγωδία, νεκρός 58χρονος που έκοβε δέντρο, το οποίο τον καταπλάκωσε!
17:08 Βελτιώνεται ο καιρός το σαββατοκύριακο – Που θα φτάσει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία έως τη Δευτέρα
17:00 Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου – «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Η Ντόρα Μπακογιάννη «πρέσβειρα» της Πάτρας για την ένταξή της στον χάρτη της κρουαζιέρας
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ