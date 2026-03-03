Πάτρα: Κατολίσθηση στο Λυκοχορό απειλεί σπίτια – Προληπτική εκκένωση και αίτημα για άμεση αυτοψία

Σε κατάσταση αυξημένης ανησυχίας βρίσκονται κάτοικοι στο Λυκοχορό της Πάτρας, μετά την εκδήλωση εκτεταμένης κατολίσθησης που έχει προκαλέσει σοβαρές ρηγματώσεις στο έδαφος και θέτει σε κίνδυνο τουλάχιστον δύο κατοικίες.

Το φαινόμενο άρχισε να γίνεται αισθητό από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η επιδείνωση ήταν έντονη. Δίπλα σε κατοικία έχουν καταγραφεί μεγάλες ρωγμές στο έδαφος, ενώ στη μία πλευρά του κτιρίου διαπιστώνεται ολίσθηση του πρανούς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ενοίκων.

Η οικογένεια που διαμένει στο ακίνητο επικοινώνησε άμεσα με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων, η οποία έδωσε εντολή προληπτικής εκκένωσης, μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι η κατολίσθηση ενδέχεται να συνδέεται με τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, που αποδυνάμωσαν τη συνοχή του εδάφους, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκεται και δεύτερη κατοικία, η οποία χρησιμοποιείται ως εξοχική, με τους ιδιοκτήτες να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι πληγέντες ζητούν την άμεση διενέργεια αυτοψίας από γεωλόγους και μηχανικούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας και να εξεταστούν παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ή άλλα έργα σταθεροποίησης του εδάφους, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση.

