Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ - Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου Οι γονείς υποστηρίουν ότι η κτιριακή κατάσταση στα σχολεία δεν άλλαξε από τα χρόνια της δικής τους φοίτησης
04 Νοέ. 2025 14:00
Τις δέκα πληγές που παραμένουν ανοιχτές στα σχολεία αναδεικνύει με δημόσια παρέμβασή της η Ενωση Γονέων Πάτρας. Μάλιστα καλεί σε κοινό μέτωπο τους γονείς ώστε να διεκδικήσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας.

Ανάμεσα στα ζητήματα που θέτουν είναι και αυτό της παρουσίας σχολικού νοσηλευτή σε όλα τα σχολεία. Το πρόσφατο περιστατικό με την κατάρρευση 10χρονης μαθήτριας στο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των γονέων. Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα η εφημερίδα «Πελοπόννησος» είχε αναδείξει το θέμα φιλοξενώντας συνέντευξη της σχολικής νοσηλεύτριας, αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Σχολικών Νοσηλευτών, Σοφίας Ψαρούλη.
Μάλιστα όπως αναδεικνύει η διοίκηση της Ενωσης καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και σε σχολικό νοσηλευτή. «Δεν μπορούμε να διαλέγουμε ειδικότητες οι οποίες είναι αναγκαίες και ο δύο» τονίζουν οι εκπρόσωποι των γονέων.

Τα άλλα θέματα που αναδεικνύουν αφορούν στα εξής:

Κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, δηλαδή χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες.

• «Κόφτες» στο Ολοήμερο, ακόμα και κληρώσεις.

• Απόπειρες για νέες συγχωνεύσεις τμημάτων, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

• Τμήματα φισκαρισμένα με 25+ και 27+ μαθητές, γιατί έτσι γίνεται… καλύτερο μάθημα!

• Οι μισοί μαθητές του Μουσικού κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, το 10ο ΓΕΛ στεγάζεται εξολοκλήρου σε κοντέινερ, οι μαθητές του Πρότυπου δεν χωρούν στο υφιστάμενο χώρο και υπάρχει ανάγκη όπως σε πολλά σχολεία για αναζήτηση νέου χώρου και ανέγερση νέου κτιρίου. Λιγοστά ειδικά νηπιαγωγεία, ΕΝΕΕΓΥΛ που μοιράζεται σε 2 διαφορετικά κτίρια, ΕΕΕΕΚ όπου αναζητείται μεγαλύτερος χώρος.

• Σχολικά κτίρια; Σαν να μην πέρασε μια μέρα (από τότε που κάναμε στα ίδια σχολεία μάθημα με τα παιδιά μας)!

• Οι μαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποβάθμιση των σπουδών τους, με μεταφορές ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, ελλείψεις σε εργαστήρια και βιβλία.

Παράλληλη η Ενωση Γονέων εκτιμά ότι «μετά τα Γυμνάσια και Λύκεια πολλών ταχυτήτων (Ωνάσεια, IB) το ”Εθνικό Απολυτήριο” στο Λύκειο, δηλαδή εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, με θέματα από την τράπεζα θεμάτων, σε όλα τα μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ενώ παραμένουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου».

Η Ενωση Γονέων καλεί τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να πάρουν αποφάσεις για το συλλαλητήριο που διοργανώνει την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στην πλατεία Γεωργίου και ώρα 10:30 π.μ. με αίτημα την επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων.
