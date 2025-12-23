Πάτρα: Κι όμως βλέπουμε επισκευές – Εργασίες στις εξέδρες της Μαρίνας

Εντατικές εργασίες επισκευών ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες στις κατεστραμμένες εξέδρες της μαρίνας της Πάτρας, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση μετά από μια μακρά περίοδο εγκατάλειψης που ξεπέρασε τα τέσσερα χρόνια. Η εικόνα της θαλάσσιας ζώνης, που για μεγάλο διάστημα θύμιζε «ρημαγμένο τόπο», αρχίζει σταδιακά να αλλάζει, καθώς τα συνεργεία του εργολάβου έχουν ήδη αναλάβει δράση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Π», αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τα νέα ξύλινα πατώματα πάνω στις υφιστάμενες τσιμεντένιες βάσεις των εξεδρών. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βασικής λειτουργικότητας της μαρίνας, βελτιώνοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την καθημερινότητα των ιδιοκτητών σκαφών που ελλιμενίζονται στην περιοχή.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις και για τις υπόλοιπες εξέδρες που οδηγούν στα σκάφη. Σειρά πρόκειται να πάρουν οι κατεστραμμένες πλωτές εξέδρες, με τις τεχνικές προδιαγραφές να έχουν ήδη αποσταλεί και τις σχετικές παραγγελίες υλικών να βρίσκονται προ των πυλών. Η αποκατάστασή τους θεωρείται κομβική, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας της μαρίνας.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από έναν μήνα η εφημερίδα «Π» είχε προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη, καταγράφοντας την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου αναβάθμισης της Μαρίνας της Πάτρας. Οπως είχε ανακοινώσει τότε ο Δήμος Πατρέων, ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης των προβλητών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια συνολική αποκατάσταση μιας υποδομής που για χρόνια παρέμενε επιβαρυμένη και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Ο αντιδήμαρχος Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, μιλώντας στον Peloponnisos FM, είχε επισημάνει ότι η έγκριση των παρεμβάσεων ήρθε ύστερα από πολυετή προσπάθεια και σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια. Οπως εξήγησε, μέχρι πρόσφατα η μαρίνα δεν διέθετε επίσημη αδειοδότηση, γεγονός που καθυστερούσε κάθε ουσιαστική παρέμβαση, ενώ ανέφερε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Δήμος σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες υποδομές.

Μετά την έγκριση του Σεπτεμβρίου, οι δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στην εκπόνηση της μελέτης, με στόχο την αποκατάσταση δύο πλωτών εξεδρών έως το τέλος του έτους και την έναρξη εργασιών για τις επόμενες από τον Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μετακίνηση των σκαφών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για νέες πλωτές εξέδρες, ενώ δρομολογούνται παρεμβάσεις και στο παλιό κτίριο «Λάγιου». Σε βάθος χρόνου, ο Δήμος επιδιώκει τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως τουριστικού λιμένα, ανοίγοντας τον δρόμο για χρηματοδοτήσεις, με το συνολικό κόστος της πλήρους ανάπλασης να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 8 εκατ. ευρώ.

