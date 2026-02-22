Πάτρα: Κλιμάκια της εφορίας και της επιθεώρησης εργασίας «σάρωσαν» το κέντρο

Εκτεταμένοι ηταν και φέτος οι έλεγχοι των αρμοδίων αρχών στο κέντρο της πόλης κατά την διάρκεια του πατρινού καρναβαλιού ώστε να διαπιστωθούν αν υπάρχουν παράβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr το Σάββατο, κλιμάκιο τόσο της ΑΑΔΕ, όσο και της επιθεώρησης εργασίας σάρωσαν κεντρικούς πεζποδρομος0στη Ρήγα Φεραίου, αλλά και στην Τριων Ναυάρχων- κάνοντας ελέγχους κυρίως σε καταστήματα εστίασης.

Φυσικά το ίδιο έγινε και σε μεγάλο καρναβαλικό πάρτι, όπου κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο σε τουλάχιστον δυο περιπτώσεις τσεκάροντάς αν εκδίδονται οι νόμιμες αποδείξεις στους πελάτες.

