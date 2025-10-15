Πάτρα: Κλήσεις για κράνος, επιστροφή διπλώματος χωρίς πληρωμή προστίμου

Συνεχίστηκαν για 15η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ΕΠΗΟ (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, κατά το διάστημα 6 έως 12 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 20.017 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.532 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 142 στη Δυτική Ελλάδα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων, καταγγελία πολίτη φέρνει στο φως ζήτημα με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ από την Τροχαία Πατρών, σχετικά με την επιστροφή αδειών οδήγησης μετά από αφαίρεση λόγω παράβασης.

Σύμφωνα με καταγγέλλοντα, η υπηρεσία αρνήθηκε να του επιστρέψει το δίπλωμα οδήγησης μετά την παρέλευση των 30 ημερών που προβλέπει ο νόμος για την παράβαση της μη χρήσης κράνους, απαιτώντας προηγουμένως την εξόφληση του διοικητικού προστίμου.

«Η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα, θα στερείται επ’ αόριστον το δικαίωμα να οδηγεί;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πολίτης.

Μάλιστα απευθύνθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας, η οποία του απάντησε εγγράφως, ξεκαθαρίζοντας το ζήτημα: σύμφωνα με το άρθρο 106 του νέου ΚΟΚ (ν.5209/2025), η υποχρέωση καταβολής του προστίμου πριν από την επιστροφή της άδειας αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες παραβάσεων – όχι όμως την οδήγηση χωρίς κράνος.

Οπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 5 της απάντησης του υπουργείου, «μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στον κάτοχο της χωρίς να απαιτείται αποδεικτικό καταβολής του προστίμου».

Από την πλευρά της, η Τροχαία Πατρών αναγνωρίζει ότι η μη επιστροφή του διπλώματος οφείλονταν σε παρερμηνεία των νεότερων διατάξεων. Αυτό το οποίο μεταφέρθηκε στην «Π» είναι ότι «μέχρι πρότινος ίσχυε προεδρικό διάταγμα που προέβλεπε την εξόφληση του προστίμου πριν από την επιστροφή της άδειας. Με τον νέο ΚΟΚ, αυτό δεν απαιτείται πλέον».

Η Υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι το ζήτημα έχει πλέον αποσαφηνιστεί και οι οδηγοί που έχουν εκτίσει το χρονικό διάστημα των 30 ημερών μπορούν να παραλαμβάνουν κανονικά τις άδειές οδήγησής τους.

