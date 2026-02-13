Πάτρα: Κλοπές δικύκλων, ληστείες, μέχρι και αλυσίδα με σταυρό από λαιμό ηλικιωμένου!

Πολλά περιλαμβάνει το Αστυνομικό Δελτίο της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας. Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για τη Λόρα, η μητέρα της δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA

«Δύο συλλήψεις για ληστείες, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες ληστείας

στην Πάτρα

Συνελήφθησαν, χθες 12-02-2026 το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς

της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας και ένας 13χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε

κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της

διάπραξης ληστειών κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών,

απόπειρες ληστείας και σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, ως προς την πιο πρόσφατη περίπτωση, στις 11-02-2026 το

βράδυ, ο πρώτος κατηγορούμενος αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από

ημεδαπό άνδρα χρυσή αλυσίδα με σταυρό, αξίας περίπου 2.000 ευρώ, ενώ ο

ανήλικος κατηγορούμενος τον ανέμενε, προκειμένου να διευκολύνει τη

διαφυγή του.

Στο πλαίσιο άμεσων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο

κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε και

κατασχέθηκε η αφαιρεθείσα χρυσή αλυσίδα, η οποία αποδόθηκε στο νόμιμο

κάτοχό της.

Από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη προανάκριση που ακολούθησε, κατά

την οποία αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό

από κάμερες ασφαλείας, εξιχνιάστηκαν επιπλέον:

• Πέντε περιπτώσεις ληστειών σε βάρος πολιτών, κατά τις οποίες οι

κατηγορούμενοι αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά με τη χρήση

σωματικής βίας ή απειλής αιχμηρών αντικειμένων.

• Δύο απόπειρες ληστείας σε βάρος ανηλίκων.

• Τέσσερις περιπτώσεις κλοπών δικύκλων, εκ των οποίων σε ορισμένες

περιπτώσεις οι μοτοσυκλέτες ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες

τους και

• Μία διάρρηξη καταστήματος, κατά την οποία αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό

από την ταμειακή μηχανή.

Σε μία από τις ληστείες, ο πρώτος κατηγορούμενος τραυμάτισε παθόντα με

μεταλλικό αντικείμενο, προκειμένου να διατηρήσει στην κατοχή του

αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, ενώ σε άλλη περίπτωση χρησιμοποίησε λαβή

κεφαλοκλειδώματος για να κάμψει την αντίσταση παθούσας και να αφαιρέσει

το κόσμημά της.

Οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές και

δικαστικές Αρχές για συναφή αδικήματα και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα

Πρωτοδικών Αχαΐας».

