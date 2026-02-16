Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»

Κοινή δήλωση απέστειλαν προς τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκη Πετρόπουλο, οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν το Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσας, ζητώντας τη δημοσιοποίησή της και βάζοντας τέλος – όπως τονίζουν – σε «ακατανόητη διένεξη» που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Στην ανακοίνωσή τους, οι σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι το γήπεδο αποτελεί «δεύτερο σπίτι» για τα σωματεία και τους αθλητές τους, ενώ σημειώνουν πως η παραχώρησή του για προπονήσεις από τον Δήμος Πατρέων δεν ήταν δεδομένη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κατέστη εφικτή επί της παρούσας δημοτικής αρχής.

Το ζήτημα της στελέχωσης και η εθελοντική λύση

Οι σύλλογοι αναγνωρίζουν ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού και περιορισμών στις προσλήψεις, ο Δήμος διαθέτει μόλις έναν εργαζόμενο για τη φύλαξη και την καθαριότητα του γηπέδου, ο οποίος εργάζεται με πενθήμερο και οκτάωρο ωράριο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η λειτουργία του γηπέδου απαιτεί άνοιγμα επτά ημέρες την εβδομάδα, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, από το πρωί έως το βράδυ, προκειμένου να διεξάγονται αγώνες πρωταθλημάτων και να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των ακαδημιών. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζεται, θα υπονομευθεί ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, με σοβαρές συνέπειες κυρίως για τη νεολαία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σύλλογοι χαρακτηρίζουν ως «μοναδική ρεαλιστική λύση» τη συνέχιση της πρακτικής κατά την οποία, εκτός ωραρίου του δημοτικού υπαλλήλου, το γήπεδο ανοίγει με εθελοντική προσφορά του ορισμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο υπεύθυνου της εγκατάστασης.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι και οι ίδιοι, ως μη κερδοσκοπικοί φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα, στηρίζουν τη λειτουργία των προπονήσεων και των αγώνων μέσα από την εθελοντική προσφορά των μελών τους, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή, την ΕΣΚΑ-Η.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο οικονομικό σκέλος, καθώς – όπως σημειώνουν – πριν ακόμη ανακύψει το ζήτημα, ο υπεύθυνος του γηπέδου είχε ενημερώσει για λύση που επιτρέπει στον Δήμο να καλύπτει μέρος λειτουργικών εξόδων, τα οποία έως σήμερα επιβάρυναν από κοινού τα σωματεία.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα από αυτά που διαβάζουμε», τονίζουν χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για αρμονική συνεργασία με τον Δήμο, τον οποίο και ευχαριστούν για τη στήριξη.

Κλείνοντας, οι σύλλογοι καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλουν στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και τη συνέχιση της λειτουργίας όχι μόνο του Κλειστού Γηπέδου Αλεξιώτισσας, αλλά και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πάτρας.

Τη δήλωση συνυπογράφουν οι σύλλογοι: Προφήτης Ηλίας ΑΠΣ, Σκαγιοπούλειο ΑΟ, Πατρέας ΑΠΣ, Πυρσός ΑΟ, Αετός Πατρών ΑΠΣ, Πελεκάνος ΑΣ, Τρίτων ΑΣ, Σοπωτό ΑΠΣ και Προαστείου ΑΕ.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

ΠΡΟΣ

Τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, κ. Τάκη Πετρόπουλο

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,

Σας στέλνουμε κοινή δήλωση των συλλόγων που χρησιμοποιούν το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας για να τη δημοσιοποιήσετε.

Οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούμε το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας και το έχουμε σαν δεύτερο σπίτι μας δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε ως θεατές μία ακατανόητη διενεξη χωρίς να πούμε την αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Ο Δήμος Πατρέων μας παραχωρεί το γήπεδο της Αλεξιώτισσας για τις προπονήσεις μας κάτι που όπως είναι γνωστό δεν γινόταν πριν από αυτή τη δημοτική αρχή. Είναι επίσης γνωστό ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού και της απαγόρευσης των προσλήψεων ο Δήμος έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να διαθέσει με το ζόρι έναν εργαζόμενο για τη φύλαξη και την καθαριότητα του γηπέδου, ο οποίος εργάζεται όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πενθήμερο και οκτάωρο.

Όμως το γήπεδο πρέπει να είναι ανοικτό 7 ημέρες την εβδομάδα και τα Σ/Κ από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνονται οι αγώνες των πρωταθλημάτων, θα διαλυθούν οι ακαδημίες μας και στην πράξη θα εξασθενίσει και τελικά θα ακυρωθεί ο τεράστιος ουσιαστικός και αναντικατάστατος κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού με ολέθρια αποτελέσματα κυρίως για τη νεολαία.

Η μόνη ρεαλιστική λύση λοιπόν για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα στις παρούσες συνθήκες είναι τις ημέρες και ώρες που είναι εκτός ωραρίου του μοναδικού διαθέσιμου εργαζόμενου του Δήμου, να μας ανοίγει το γήπεδο προσφέροντας εθελοντικά στο Δήμο και στον αθλητισμό ο ορισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης υπεύθυνος του γηπέδου.

Εμείς ως φορείς μη κερδοσκοπικοί κοινωφελούς χαρακτήρα οργανώνουμε με τα μέλη μας, που προφέρουν επίσης εθελοντικά στους συλλόγους μας και στον αθλητισμό, τις προπονήσεις μας και τους αγώνες των πρωταθλημάτων μαζί με τη διοργανώτρια αρχή που είναι η ΕΣΚΑ-Η.

Μάλιστα πριν καν ανακύψει το θέμα, μας είχε ενημερώσει ο υπεύθυνος του γηπέδου ότι εξευρέθηκε λύση να καλύπτει ο Δήμος κάποια λειτουργικά έξοδα, που μέχρι τώρα καλύπταμε από κοινού οι σύλλογοι, δίνοντας μας μία οικονομική ανάσα.

Δεν υφίσταται κανένα θέμα από αυτά που διαβάζουμε και είμαστε σε αρμονική συνεργασία με το Δήμο, τον οποίο κι ευχαριστούμε για τη στήριξη του.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κάθε έναν που πραγματικά ενδιαφέρεται, να συμπράξουν μαζί μας, ώστε να εξασφαλίσουμε όλα τα αναγκαία για την συντήρηση την αναβάθμιση και τελικά την εξακολούθηση της λειτουργίας της ανωτέρω αλλά και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πόλης μας.

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Προφήτης Ηλίας ΑΠΣ

Σκαγιοπούλειο ΑΟ

Πατρέας ΑΠΣ

Πυρσός ΑΟ

Αετός Πατρών ΑΠΣ

Πελεκάνος ΑΣ

Τρίτων ΑΣ

Σοπωτό ΑΠΣ

Προαστείου ΑΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



