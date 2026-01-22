Πάτρα: «Κολλημένη» η διάνοιξη δημοτικού δρόμου με θύμα ΑμεΑ – Πέντε χρόνια χωρίς πρόσβαση στο σπίτι τους

Παρά τις αποφάσεις, τις δεσμεύσεις και τις δικαστικές ενέργειες, η υπόθεση παραμένει άλυτη εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, στερώντας από οικογένεια –και ειδικά από άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ)– το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης στο ίδιο της το σπίτι.

Πάτρα: «Κολλημένη» η διάνοιξη δημοτικού δρόμου με θύμα ΑμεΑ - Πέντε χρόνια χωρίς πρόσβαση στο σπίτι τους
22 Ιαν. 2026 16:34
Pelop News

Για ακόμη μία φορά επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση μια υπόθεση που αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται για τη μη διάνοιξη προβλεπόμενου δημοτικού δρόμου στην Πάτρα, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική πρόσβαση σε οικία κατασκευής του 1950, στην περιοχή Αρόη – Σαμακιά. Παρά τις αποφάσεις, τις δεσμεύσεις και τις δικαστικές ενέργειες, η υπόθεση παραμένει άλυτη εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, στερώντας από οικογένεια –και ειδικά από άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ)– το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, σε καταγγελία που έχει δεχθεί η «Π» από συμπολίτη, παρότι υπήρχε εγκεκριμένη απόφαση παρακατάθεσης αποζημίωσης και το σχετικό ένταλμα εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Πατρέων φέρεται να επικαλέστηκε στην οικογένεια ότι «δεν πρόλαβε» να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός του έτους. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στον προϋπολογισμό του 2026, προσθέτοντας ακόμη μία καθυστέρηση σε μια ήδη χρονίζουσα εκκρεμότητα.

Ως αιτιολογίες προβάλλονται υπηρεσιακές καθυστερήσεις, εσωτερικές μετακινήσεις αρμοδιοτήτων και προσωπικά ζητήματα υπαλλήλων. Την ίδια ώρα, η οικογένεια έχει εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο: έγγραφες και δια ζώσης παρεμβάσεις, καταγγελίες προς όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και δικαστικές κινήσεις. Ηδη, μάλιστα, έχει δοθεί και εισαγγελική παραγγελία για τον έλεγχο της υπόθεσης.

Το ζήτημα αφορά τμήμα δημοτικού χώρου περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων, που –σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη– παραμένει καταπατημένο εδώ και δεκαετίες. Ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει σε απόφαση παρακατάθεσης αποζημίωσης μόνο για 15,68 τ.μ., βάσει απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, με τη σχετική πράξη να έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και να βρίσκεται υπό έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ανθρώπινης διάστασης: στην οικογένεια υπάρχει άτομο με αναπηρία, το οποίο αδυνατεί να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ το ακίνητο χρειάζεται άμεση συντήρηση για να μη χαρακτηριστεί επικίνδυνο. Παράλληλα, έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στην επίμαχη ιδιοκτησία έχουν εκδοθεί άδειες μικρής κλίμακας, ακόμη και για ανελκυστήρα, χωρίς ο χώρος να έχει αποδοθεί σε κοινή χρήση.

Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο ωμό τρόπο πώς η γραφειοκρατία μπορεί να ακυρώνει στην πράξη την έννοια της προσβασιμότητας και των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

