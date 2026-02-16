Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ

16 Φεβ. 2026 11:01
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας πραγματοποίησε την Παρασκευή 13/02/2026 την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του,στο My Way Hotel & Events και παράλληλα τίμησε τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς της χρονιάς που πέρασε.

Πλήθος εκπαιδευτικών παρευρέθηκαν στην εκδήλωση,γεμίζοντας ασφυκτικά τις αίθουσες του ξενοδοχείου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Τάκης Αντωνόπουλος,η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κα Γεωργία Ντάτσικα,ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρής,η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Πατρέων κ. Σίμου Αικατερίνη,ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Δελέγκος Νικόλαος,η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Βασιλική Γκολώνη,η Πρόεδρος και η Γραμματέας της Ένωσης Γονέων κ. Μπεχλιούλη και Κουβελιώτου,ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ κ. Σταυρογιαννόπουλος Τάσος,η Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας κ. Αθηνά Σκανδάμη,ενώ την πίτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών,Αρχιμανδρίτης π. Ιωσήφ Μήλιας.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η βράβευση των εκπαιδευτικών που βγήκαν σε σύνταξη τη χρονιά που μας πέρασε,τους οποίους και ευχαριστούμε για την πολύχρονη προσφορά τους στον σύλλογο και στη δημόσια εκπαίδευση.

Έντονη συγκίνηση εκδηλώθηκε με την απόδοση τιμής μνήμης στους συναδέλφους/ισσα που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Χρήστος Τσόγκας:« Συνεχίζουμε συλλογικά με λογισμό και όνειρο,παρά τις αντίξοες συνθήκες να σμιλεύουμε τις ψυχές των παιδιών μας με αξίες,γνώσεις και φως,να σμιλεύουμε αγώνα για δικαιοσύνη,αλληλεγγύη και ειρήνη στον κόσμο».

