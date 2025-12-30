Πάτρα: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ευχές στο Δημαρχείο

Την Πέμπτη 1/01/2026, θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Πάτρας η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ανταλλαγής ευχών για το νέο έτος.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί.

