Πάτρα: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ευχές στο Δημαρχείο
Το πρωί της Πέμπτης 1/01/2026, η εκδήλωση στο Δημαρχείο Πατρών.
Την Πέμπτη 1/01/2026, θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Πάτρας η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ανταλλαγής ευχών για το νέο έτος.
Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News