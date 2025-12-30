Πάτρα: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ευχές στο Δημαρχείο

Το πρωί της Πέμπτης 1/01/2026, η εκδήλωση στο Δημαρχείο Πατρών.

Δημαρχείο
30 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Την Πέμπτη 1/01/2026, θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Πάτρας η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ανταλλαγής ευχών για το νέο έτος.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Στα Μάλγαρα στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών
15:08 Πάτρα: Φωτιά στο κέντρο – Έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα
15:00 Κάμερες «μπέρδεψαν» τους οδηγούς στην Πάτρα – Τι ισχύει
14:52 Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων της Eurostar λόγω προβλημάτων στο τούνελ της Μάγχης
14:44 Άρης Μουγκοπέτρος: Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά ως πατέρας είμαι από τους καλύτερους
14:36 Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο δίνει χάρη σε 22 πρόσωπα – Οι περισσότεροι τον είχαν αμφισβητήσει
14:28 Αυξημένα κρούσματα γρίπης στα παιδιά – Σήμα συναγερμού για τους γονείς
14:20 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ποια αγροτικά μπλόκα άνοιξαν από σήμερα
14:12 Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών Πάτρας για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου
14:04 Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με σανό και κοπριά στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ
13:56 Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στα Μποζαΐτικα – Ελαφρά τραυματισμένη γυναίκα
13:48 Φοιτητικές εστίες: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η εστία στο Κουκούλι
13:39 «Ατέλειωτο» χειροκρότημα για την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης»
13:28 Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από ουκρανικά εδάφη – Η παραχώρηση δεν προβλέπεται από τον νόμο»
13:26 Κώστας Δόξας: Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι με την πρώην γυναίκα μου
13:18 Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»: Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει
13:16 2026  νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ
13:13 Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικές ενώσεις: Ζητούν αναθεώρηση του σχεδίου, προειδοποιούν για αναταράξεις
13:10 Σοκάρει ο Έλληνας kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς: «50-60 άτομα μπούκαραν στο ρινγκ και μας ποδοπάτησαν»
13:08 Ρόδος: Συνέλαβαν αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ