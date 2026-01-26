Πάτρα: Κουμπί πανικού στα επείγοντα – Αυξάνονται οι επιθέσεις στο υγειονομικό προσωπικό

Η τοποθέτηση κουμπιού πανικού στις υγειονομικές μονάδες και δη στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, φαίνεται να αποτελεί ένα από τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο προστασίας του υγειονομικού προσωπικού.

Η επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι επιβεβλημένη μετά τα συνεχή συμβάντα βίας, τα οποία καταγράφονται στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έρχεται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωπο με επιθετικές συμπεριφορές ασθενών και συνοδών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, ζήτησε αστυνόμευση. «Ιδιαίτερα στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται πλέον από ανασφάλεια, με επιπτώσεις τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς» σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης.

Ερωτηθείσα σχετικά, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου σημείωσε αρχικά ότι «πλέον οι διοικήσεις των νοσοκομείων έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν τις αστυνομικές αρχές και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (αυτόφωρο, μηνυτήρια αναφορά κ.λπ.), αλλά φαίνεται ότι δεν αρκεί».

Η ίδια ως επιπλέον μέτρα προτείνει αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. «Εκτός από τις περιπολίες που μπορεί να γίνονται στις δομές υγείας στα νοσοκομεία του εξωτερικού υπάρχουν τα κουμπιά κινδύνου. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να εφαρμοστεί κι εδώ στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης, στο εξωτερικό στα εξεταστήρια έχει πρόσβαση μόνο το προσωπικό μέσω κάποιου κωδικού ή ταυτότητας. Αυτό όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εμάς, έτσι όπως είναι η χωροταξική διάταξη των επειγόντων».

Σε κάθε περίπτωση, η κ. Μαστοράκου τονίζει ότι με «ημίμετρα δεν λύνεται το πρόβλημα» και προσθέτει: «Επείγει η λήψη μέτρων, ώστε το υγειονομικό προσωπικό να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ασθενή σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Με φόβο και απειλές δεν μπορεί ο γιατρός και ο νοσηλευτής να εργαστούν».

