Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός του Υπερταμείου για την ανάπτυξη των υποδομών κρουαζιέρας από ιδιώτες επενδυτές σε τρία λιμάνια, και συγκεκριμένα του Κατάκολου, της Πάτρας και της Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου. Δεδομένης της σημαντικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η κρουαζιέρα στη χώρα μας, από την πλευρά του Υπερταμείου αναμένεται ότι ο διαγωνισμός θα στεφθεί με επιτυχία.

Το λιμάνι του Κατάκολου είναι από τα ελληνικά λιμάνια που καταγράφει ιδιαίτερα αξιοσημείωτες επιδόσεις. Το 2024 αναδείχθηκε 7ο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της χώρας, με 217 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 400.321 επιβάτες, έναντι 206 πλοίων και 390.153 επιβατών το 2023. Η κοντινή απόσταση από την Αρχαία Ολυμπία αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα του λιμανιού.

Πιο χαμηλά στη σχετική κατάταξη βρίσκεται το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στον τομέα της κρουαζιέρας. Το λιμάνι βρίσκεται στην 40ή θέση, με μόλις 24 αφίξεις μικρών σκαφών και 1.491 επιβάτες το 2024, έναντι μόλις 13 προσεγγίσεων και 404 επιβατών το 2023. Ο ρόλος του λιμανιού της Πάτρας αλλάζει καθώς ολοκληρώθηκε και η Εθνική Οδός Πάτρας – Πύργου και φέρνει την Αρχαία Ολυμπία πιο κοντά στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλοι προορισμοί στην περιοχή.

ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο διαγωνισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση των υποδομών κρουαζιέρας προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα Κατάκολου, καθώς και την υποπαραχώρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του.

Στον διαγωνισμό, συμμετέχουν τα εξής σχήματα:

@ Cruise Terminals International Ltd, στην οποία συμμετέχει η Royal Caribbean Cruises, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους κρουαζιέρας παγκοσμίως, με στόλο 24 πλοίων.

@ Η Κοινοπραξία Cruise Terminal Investment Limited Sàrl – V Group SM SA. Η πρώτη είναι ελβετική εταιρεία, θυγατρική της MSC Cruises με έδρα τη Γενεύη, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς με στόλο 18 πλοίων. Συμμετέχει σε συνεργασία με την ελληνικών συμφερόντων V Group του επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη.

Στο μεταξύ, την έναρξη μιας νέας περιόδου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του λιμανιού της Πάτρας σηματοδοτεί η έγκριση του Master Plan από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με το Master Plan του λιμένα Πατρών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τουρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο θαλάσσιος τουρισμός, καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη της κρουαζιέρας αλλά και η κατασκευή της νέας μαρίνας Patradise Yacht Marina με 212 θέσεις ελλιμενισμού.

