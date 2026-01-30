Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου. Δεδομένης της σημαντικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η κρουαζιέρα στη χώρα μας, από την πλευρά του Υπερταμείου αναμένεται ότι ο διαγωνισμός θα στεφθεί με επιτυχία.

Πάτρα - Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός - Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
30 Ιαν. 2026 16:04
Pelop News

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός του Υπερταμείου για την ανάπτυξη των υποδομών κρουαζιέρας από ιδιώτες επενδυτές σε τρία λιμάνια, και συγκεκριμένα του Κατάκολου, της Πάτρας και της Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου. Δεδομένης της σημαντικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η κρουαζιέρα στη χώρα μας, από την πλευρά του Υπερταμείου αναμένεται ότι ο διαγωνισμός θα στεφθεί με επιτυχία.

Το λιμάνι του Κατάκολου είναι από τα ελληνικά λιμάνια που καταγράφει ιδιαίτερα αξιοσημείωτες επιδόσεις. Το 2024 αναδείχθηκε 7ο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της χώρας, με 217 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 400.321 επιβάτες, έναντι 206 πλοίων και 390.153 επιβατών το 2023. Η κοντινή απόσταση από την Αρχαία Ολυμπία αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα του λιμανιού.

Πιο χαμηλά στη σχετική κατάταξη βρίσκεται το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στον τομέα της κρουαζιέρας. Το λιμάνι βρίσκεται στην 40ή θέση, με μόλις 24 αφίξεις μικρών σκαφών και 1.491 επιβάτες το 2024, έναντι μόλις 13 προσεγγίσεων και 404 επιβατών το 2023. Ο ρόλος του λιμανιού της Πάτρας αλλάζει καθώς ολοκληρώθηκε και η Εθνική Οδός Πάτρας – Πύργου και φέρνει την Αρχαία Ολυμπία πιο κοντά στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλοι προορισμοί στην περιοχή.

ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο διαγωνισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση των υποδομών κρουαζιέρας προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα Κατάκολου, καθώς και την υποπαραχώρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του.

Στον διαγωνισμό, συμμετέχουν τα εξής σχήματα:
@ Cruise Terminals International Ltd, στην οποία συμμετέχει η Royal Caribbean Cruises, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους κρουαζιέρας παγκοσμίως, με στόλο 24 πλοίων.

@ Η Κοινοπραξία Cruise Terminal Investment Limited Sàrl – V Group SM SA. Η πρώτη είναι ελβετική εταιρεία, θυγατρική της MSC Cruises με έδρα τη Γενεύη, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς με στόλο 18 πλοίων. Συμμετέχει σε συνεργασία με την ελληνικών συμφερόντων V Group του επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη.

Στο μεταξύ, την έναρξη μιας νέας περιόδου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του λιμανιού της Πάτρας σηματοδοτεί η έγκριση του Master Plan από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με το Master Plan του λιμένα Πατρών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τουρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο θαλάσσιος τουρισμός, καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη της κρουαζιέρας αλλά και η κατασκευή της νέας μαρίνας Patradise Yacht Marina με 212 θέσεις ελλιμενισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:16 Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία
17:08 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας
17:00 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην «Π»: «Αναγκαία η φορολόγηση του ακραίου πλούτου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο
16:44 Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
16:36 Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του
16:28 Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
16:20 Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
16:12 Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την… κανιβαλίσει»
16:04 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
15:56 Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
15:54 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ
15:48 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις
15:40 Καρεμπέ για κλήρωση με Λεβερκούζεν: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»
15:32 Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
15:24 Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο
15:16 Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
15:08 Αγρίνιο: Με 84,5 γραμμάρια κάνναβης έπιασαν έναν άνδρα
15:00 Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα
14:57 Γαύδος σε έκτακτη ανάγκη: Δύο εβδομάδες χωρίς καράβι, ελλείψεις σε τρόφιμα-φάρμακα και κραυγή για «μόνιμη σύνδεση» με την Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ