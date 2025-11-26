Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας – Ποιες οδοί κλείνουν αύριο

Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», με την Αστυνομία να ανακοινώνει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας - Ποιες οδοί κλείνουν αύριο
26 Νοέ. 2025 13:14
Pelop News

Η Πάτρα υποδέχεται αύριο την Ολυμπιακή φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026» και έχουν ληφθεί κυκλοφοριακά μέτρα για την ασφαλή διέλευση των λαμπαδηδρόμων.

Οι υπ’ αριθ. 1059 και 1078/2025 αποφάσεις της  Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος – Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας προβλέπουν:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων από  06:00  έως 13:00:

  1. Στην οδό Αγ. Σοφίας από τη συμβολή της με την οδό Κορίνθου έως τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως
  2. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από τη συμβολή της με την Αγ. Σοφίας έως τη διασταύρωση της με την οδό 28ης  Οκτωβρίου (Καρόλου)
  3. Στην οδό Μαιζώνος από τη διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την διασταύρωση της με την οδό Γούναρη
  4. Στην οδό Κορίνθου από τη διασταύρωση της με την οδό Γούναρη έως τη διασταύρωση της με την οδό Αγ. Σοφίας
  5. Στην οδό Πανεπιστημίου από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Σοφίας έως τη συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας

Την τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διέλευση της πομπής της Ολυμπιακής Φλόγας  στους παραπάνω δρόμους .

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας - Ποιες οδοί κλείνουν αύριο

Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγ. Νικολάου από τη διασταύρωση της με την οδό Καραϊσκάκη έως τη διασταύρωση της με την οδό Κορίνθου (κάθοδος) από 11.20 έως 11.40.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» στην κατεύθυνση Ρίο προς Αντίρριο. Συγκεκριμένα  θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων  στην κατεύθυνση Ρίο προς Αντίρριο, όσο διαρκεί η Λαμπαδηδρομία. Επίσης θα γίνει εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας  στην είσοδο για Γέφυρα από Πάτρα- Αθήνα (Διχάλα Ρίου) προς τις προβλήτες και ταυτόχρονα τον αποκλεισμό στη ράμπα ανόδου για γέφυρα από την οδό Σώμερσετ. Εκτιμώμενη διάρκεια από 12:00-12:30.

Την  εκτέλεση βραδυπορείας με την συνδρομή της Τροχαίας από την είσοδο προς τη Γέφυρα από Πάτρα – Αθήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
15:08 Οι Κρίσεις Ηγεσίας και η Διαρκής Υποχώρηση της Πολιτικής Ποιότητας
15:00 Τεταμένο κλίμα στη ΝΔ Αχαΐας: Διάβημα Κουνάβη στην «Πειραιώς» – Το σχόλιο του Κατσιγιάννη
14:59 Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ
14:50 Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου – Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής
14:44 Πράσινο φως στην Επιτροπή για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Στην Ολομέλεια πλέον το νομοσχέδιο
14:40 Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα
14:40 Πάτρα: Επικίνδυνο κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας – Άμεση ανάγκη παρέμβασης των αρχών
14:33 «Δεν θυμάμαι αν κέρδισα το Τζόκερ»: Οι απαντήσεις της Σεμερτζίδου που άναψαν νέα φωτιά στην Εξεταστική
14:28 Ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 χρόνων: «Το έκανα για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου» υποστηρίζει ο 20χρονος – Συγκλονίζουν τα ευρύματα στα κινητά
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό
14:16 Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa
14:11 Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο
14:07 Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο
14:01 Εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στην Πάτρα για τη μοναξιά
14:01 Δένδιας για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Η σκέψη μας στην οικογένειά του»
14:00 Πάτρα: Απειλή τα γηρασμένα οικοδομήματα και τα διατηρητέα – Τι προτείνουν οι πρόεδροι των Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ