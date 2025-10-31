Πάτρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αγίου Ανδρέου – Μπλόκο στο κέντρο από ένα σταθμευμένο φορτηγό ΦΩΤΟ

Απίστευτη ταλαιπωρία το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Πάτρας. Ένα σταθμευμένο φορτηγό στην Αγίου Ανδρέου στο ύψος της Κολοκοτρώνη στάθηκε ικανό να παραλύσει ολόκληρη την κυκλοφορία, προκαλώντας ατελείωτες ουρές και έντονη αγανάκτηση στους οδηγούς.

31 Οκτ. 2025 12:50
Η Αγίου Ανδρέου μετατράπηκε σε πάρκινγκ. Κορναρίσματα, νεύρα, αυτοκίνητα κολλημένα προφυλακτήρα με προφυλακτήρα και οδηγοί που κοιτούσαν απορημένοι μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν ούτε μέτρο.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν το μεσημέρι, όταν φορτηγό στάθμευσε ακριβώς στη στροφή της Αγίου Ανδρέου με Κολοκοτρώνη, στο σημείο όπου τα λεωφορεία στρίβουν για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Το αποτέλεσμα; Η πόλη να σταματήσει.

Η ουρά των αυτοκινήτων έπιανε χιλιόμετρα, ενώ το μποτιλιάρισμα επηρέασε σχεδόν όλο το κέντρο. Ορισμένοι οδηγοί προσπαθούσαν να κάνουν όπισθεν, άλλοι κορνάριζαν εκνευρισμένοι, ενώ αρκετοί πεζοί στέκονταν στα πεζοδρόμια παρακολουθώντας τη σκηνή, ένα γνώριμο καθημερινό χάος που επαναλαμβάνεται στους δρόμους της Πάτρας.

Οργισμένα σχόλια και αντιδράσεις από οδηγούς που έμειναν καθηλωμένοι για πάνω από μισή ώρα στο σημείο, σε ένα ακόμα επεισόδιο κυκλοφοριακής ασφυξίας που δείχνει πόσο εύκολα «παγώνει» η πόλη από μια μόνο λάθος στάθμευση.
