Πάτρα: Κυκλοφοριακό στη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» για να περάσουν ανεμογεννήτριες, ΦΩΤΟ

Ουρές σχηματίστηκαν για συγκεκριμένο διάστημα σήμερα (6/05/2026)στη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» καθώς στο ρεύμα προς Αντίρριο πέρασαν κομμάτια από ανεμογεννήτριες.

Οι καθυστερήσεις καταγράφηκανατο πρωί στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», καθώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο διέρχονται ειδικά φορτία που μεταφέρουν τμήματα ανεμογεννητριών.

Συγκεκριμένα, η διέλευση των ογκωδών φορτίων προκάλεσε ουρές οχημάτων και επιβράδυνση της κυκλοφορίας.

Μάλιστα πολλοί χρήστες επικοινώνησαν με το pelop.gr, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις, ενώ ζητούν καλύτερη ενημέρωση και προγραμματισμό ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα.

