Πάτρα: Κυκλοφορούσε με στιλέτο 31 εκατοστών

Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στιλέτο μήκους 31 εκατοστών.

Η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς του Γ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, το απόγευμα της Δευτέρας 5/01/2026, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε στιλέτο.

