Πάτρα: Κυκλοφορούσε με στιλέτο 31 εκατοστών
Στα χέρια της Αστυνομίας, στην Πάτρα, άνδρα που κυκλοφορούσε με στιλέτο.
Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στιλέτο μήκους 31 εκατοστών.
Η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς του Γ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, το απόγευμα της Δευτέρας 5/01/2026, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε στιλέτο.
