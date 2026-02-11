Πάτρα: Λέσχη Ανάγνωσης το Σάββατο 14/2

Λέσχη Ανάγνωσης στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών το Σάββατο 14/01/2026.

11 Φεβ. 2026 10:21
Pelop News

Η Λέσχη Ανάγνωσης της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών συνεχίζει για 2η χρονιά τις συναντήσεις ανθρώπων που αγαπούν το βιβλίο και την τέχνη, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις.
Στις συναντήσεις μας γίνονται συζητήσεις για θέματα μουσικής, λογοτεχνίας και μουσικές ακροάσεις, παρουσία ξεχωριστών προσκεκλημένων.

2η συνάντηση: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 7μ.μ.

Ο συγγραφέας Φώτης Παπαθανασίου θα μας μιλήσει για τα βιβλία που έχει γράψει σχετικά με την τέχνη της μουσικής του Ρίχαρντ Βάγκνερ: “Ριχάρδος Βάγκνερ, η μουσική των Θεών” και τα Βαγκνερικά μυστήρια”, “Parsifal” και “Που χάθηκε το Γκράαλ?”

Συντονιστής: ο Τίμος Γεννάτος, καθηγητής πιάνου, συνθέτης.
Χώρος: Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φερραίου 7.

Ο Φώτης Παπαθανασίου σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και ειδικεύτηκε στην Αθλητιατρική στο Παρίσι. Υπήρξε ειδικός συνεργάτης του πρώην Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ. Ως Αντιδήμαρχος Αθηναίων, μεταξύ των άλλων, ίδρυσε την Τεχνόπολη και το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μέλος του Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής. Δίδαξε για μια επταετία Πολιτισμική Διαχείριση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επί δεκαετία Πολιτιστική Διπλωματία και Διπλωματία των Πόλεων ως Αν Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Διεθνών Σπουδών των Παρισίων. Από το 2020 είναι Επ. Καθηγητής Πολιτισμικής Διαχείρισης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη. Ως μουσικός παραγωγός στο Τρίτο Πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 300 εκπομπές, ενώ έχει διευθύνει περισσότερες από 400 εκθέσεις, συναυλίες, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βάγκνερ, έχει γράψει τη βιογραφία του μουσουργού και έχει μεταφράσει πολλά μουσικά δράματα. Έχει τιμηθεί με τα παράσημα: Ιππότου Λεγεώνος της Τιμής, Ταξιάρχη Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και Επιστημών και Τεχνών της Αυστρίας.

