Πάτρα: Λίμνη η Ακτή Δυμαίων – Έκτακτη σύσκεψη στον ΟΛΠΑ για την αντιμετώπιση της πλημμύρας

Για ακόμη μία φορά, η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα μετατράπηκε σε «λίμνη» εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξημένη επικινδυνότητα για οδηγούς και οχήματα. Η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας: το ρεύμα προς Πύργο έκλεισε στο ύψος του νέου λιμανιού, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα στο ύψος του ΙΚΕΑ.

Το φαινόμενο επαναλήφθηκε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα. Ο δρόμος αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της πόλης, με αυξημένη κίνηση οχημάτων, και η συσσώρευση νερού προκαλεί προβλήματα και κυκλοφοριακό κομφούζιο για ώρες. Επιπλέον, λύματα αναδύονται στην επιφάνεια των λιμναζόντων υδάτων, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο και περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η στάθμη της οδού βρίσκεται χαμηλότερα από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να μην μπορούν να απομακρυνθούν σωστά και σε κάποιες περιπτώσεις να επιστρέφουν αντίστροφα στους αγωγούς. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του λιμανιού και τις υπάρχουσες υποδομές απορροής.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα συγκαλείται σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και του Δήμου Πατρέων. Στόχος της συνάντησης είναι η διερεύνηση ουσιαστικών λύσεων που θα επιτρέπουν τη μόνιμη απομάκρυνση των υδάτων, μέσα από κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις εντός του χώρου του λιμανιού. Οι μηχανικοί θα εξετάσουν τις δυνατότητες και το κόστος εφαρμογής τους, ώστε να προταθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία έρχεται μετά από χρόνια δυσκολιών στην Ακτή Δυμαίων, με τις αρμόδιες αρχές να επισημαίνουν ότι η συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου και ΟΛΠΑ είναι καθοριστική για την οριστική αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και την ομαλή λειτουργία της πόλης.

