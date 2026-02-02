Πάτρα: Λίμνη η Ακτή Δυμαίων – Έκτακτη σύσκεψη στον ΟΛΠΑ για την αντιμετώπιση της πλημμύρας

Κλειστή παρέμενε και χθες η οδός Ακτή Δυμαίων στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω της παρατεταμένης συσσώρευσης υδάτων από τη βροχή, στο ύψος του νέου λιμανιού. Η Αστυνομία προχώρησε ξανά σε διακοπή της κυκλοφορίας προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για τα οχήματα. Σήμερα συγκαλείται σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΠΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Πατρέων και του Οργανισμού Λιμένα, με στόχο την αναζήτηση ουσιαστικής και μόνιμης λύσης.

Πάτρα: Λίμνη η Ακτή Δυμαίων - Έκτακτη σύσκεψη στον ΟΛΠΑ για την αντιμετώπιση της πλημμύρας Μέχρι και φορτωτής επιστρατεύθηκε για να απομακρύνει τα λιμνάζοντα νερά
02 Φεβ. 2026 12:00
Pelop News

Για ακόμη μία φορά, η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα μετατράπηκε σε «λίμνη» εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξημένη επικινδυνότητα για οδηγούς και οχήματα. Η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας: το ρεύμα προς Πύργο έκλεισε στο ύψος του νέου λιμανιού, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα στο ύψος του ΙΚΕΑ.

Το φαινόμενο επαναλήφθηκε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα. Ο δρόμος αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της πόλης, με αυξημένη κίνηση οχημάτων, και η συσσώρευση νερού προκαλεί προβλήματα και κυκλοφοριακό κομφούζιο για ώρες. Επιπλέον, λύματα αναδύονται στην επιφάνεια των λιμναζόντων υδάτων, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο και περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Πάτρα: Λίμνη η Ακτή Δυμαίων - Έκτακτη σύσκεψη στον ΟΛΠΑ για την αντιμετώπιση της πλημμύρας

Η στάθμη της οδού βρίσκεται χαμηλότερα από τη θάλασσα

Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η στάθμη της οδού βρίσκεται χαμηλότερα από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να μην μπορούν να απομακρυνθούν σωστά και σε κάποιες περιπτώσεις να επιστρέφουν αντίστροφα στους αγωγούς. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του λιμανιού και τις υπάρχουσες υποδομές απορροής.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα συγκαλείται σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και του Δήμου Πατρέων. Στόχος της συνάντησης είναι η διερεύνηση ουσιαστικών λύσεων που θα επιτρέπουν τη μόνιμη απομάκρυνση των υδάτων, μέσα από κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις εντός του χώρου του λιμανιού. Οι μηχανικοί θα εξετάσουν τις δυνατότητες και το κόστος εφαρμογής τους, ώστε να προταθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία έρχεται μετά από χρόνια δυσκολιών στην Ακτή Δυμαίων, με τις αρμόδιες αρχές να επισημαίνουν ότι η συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου και ΟΛΠΑ είναι καθοριστική για την οριστική αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και την ομαλή λειτουργία της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τους θανάτους δύο γυναικών στη Μενεμένη
15:00 Φόρος αίματος στην εργασία: Χωρίς σαφή δεδομένα η Δυτική Ελλάδα – Ελεγχοι χωρίς απολογισμό θυμάτων
14:56 Νέα Πέραμος: «Δεν μου είπε ποτέ ότι φοβόταν» – Η μητέρα του 27χρονου για την απαγωγή και τη δολοφονία
14:49 Μήνυση για τη δηλητηρίαση εργαζομένων στην καθαριότητα στα Χανιά – Στο στόχαστρο επαγγελματίες
14:46 Σύλληψη δύο ανηλίκων για ξυλοδαρμό 17χρονου στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο το θύμα
14:44 Οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
14:35 Κώστας Καραμανλής από την Καλαμάτα: «Καθαρές θέσεις στα εθνικά – Όχι επαμφοτερίζοντα μηνύματα»
14:33 Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Πάτρα: Μέλη της δημοτικής αρχής σε εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικων πιτών
14:25 ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
14:16 Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άνοιγμα Μητσοτάκη και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
14:16 Δυτική Ελλάδα: 1.157 παραβάσεις για την ελευθερία κίνησης πολιτών τον Ιανουάριο 
14:08 Χαρακτήρας, μηνύματα, προοπτική του Πατρινού Καρναβαλιού
14:02 Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός 56χρονος χειμερινός κολυμβητής εν μέσω κακοκαιρίας
14:00 Ο ευρωβουλευτής της «Νίκης» Νίκος Αναδιώτης στην «Π»: Ζωή υπάρχει από τη σύλληψη
13:56 Τηλεφωνική απάτη με «λογιστή» στα Γιαννιτσά: 65χρονη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ
13:49 Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Προετοιμασία για τον αγώνα και προπονητικό πλάνο – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
13:42 Επιμελητήριο Αχαΐας: Δυναμική και άκρως επιτυχημένη παρουσία της Αχαΐας στην EXPOTROF 2026
13:35 Λάθος στόχος στις Αχαρνές: Ο Ρουβίκωνας παραδέχεται την επίθεση, αλλά χωρίς συγγνώμη
13:27 Το ΕΑΜ ως πολιτικό και δημοκρατικό εγχείρημα: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Γεωργουδή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ