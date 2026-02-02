Πάτρα: Ληστής ετών… 15 και με «παρελθόν»
Μαζί με ενήλικα είχαν «ρημάξει» επιχειρήσεις στην Πάτρα. Η συνολική λεία από τις επιθέσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 4.000 ευρώ
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τα δύο άτομα που το τελευταίο διάστημα φέρονται να είχαν σκορπίσει τον φόβο σε εργαζόμενους και επαγγελματίες στην Πάτρα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες ληστείες με απειλή μαχαιριού. Πρόκειται για έναν ενήλικο ημεδαπό και έναν ανήλικο αλλοδαπό, μόλις 15 ετών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τη συνδρομή της Αμεσης Δράσης. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και ληστείες, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τα ξημερώματα, όταν οι δράστες εισέβαλαν σε μίνι μάρκετ στην Πάτρα. Εχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας μαχαίρια, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, το οποίο περιείχε περίπου 1.100 ευρώ, καθώς και επιπλέον χρηματικό ποσό από κυτίο. Κατά τη διαφυγή τους έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη.
Ο ενήλικος κατηγορούμενος συνελήφθη επί τόπου, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην προσπάθειά του να ξεφύγει πέταξε στον δρόμο χρηματικό ποσό και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο ανήλικος συνεργός του εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα σε άλλη περιοχή της πόλης, έπειτα από αναζητήσεις. Η προανάκριση αποκάλυψε ότι οι δύο συλληφθέντες δεν είχαν περιοριστεί σε ένα μόνο περιστατικό. Αντιθέτως, φέρονται να είχαν αναπτύξει σταθερή δράση το προηγούμενο διάστημα, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη ληστείες. Σε μία από αυτές, ο ενήλικος εισέβαλε σε παντοπωλείο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε 500 ευρώ από τον υπάλληλο. Σε άλλη περίπτωση, οι δράστες επιτέθηκαν σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος τη στιγμή που επέστρεφε στην οικία του, ασκώντας σωματική βία και αφαιρώντας 550 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται και το χτύπημα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, όπου με την απειλή μαχαιριού ακινητοποιήθηκε ο υπάλληλος και αφαιρέθηκαν σχεδόν 1.000 ευρώ από την ταμειακή μηχανή. Λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ανήλικος μαζί με άγνωστο συνεργό του προχώρησαν σε ακόμη μία ληστεία σε μίνι μάρκετ, αποσπώντας 750 ευρώ.
Η συνολική λεία από τις επιθέσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, ενώ κοινό στοιχείο σε όλες τις υποθέσεις ήταν η χρήση μαχαιριών και η κάλυψη των προσώπων, προκειμένου να εκφοβίζονται τα θύματα και να αποφεύγεται η αναγνώριση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η ομάδα λειτουργούσε με εναλλασσόμενη σύνθεση, ώστε να δυσκολεύει τον εντοπισμό της. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αγροτεμάχιο και άλλους χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που συνδέονται με τις ληστείες, όπως συρτάρι ταμειακής μηχανής, κινητό τηλέφωνο και ρούχα που φέρονται να φορούσαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.
