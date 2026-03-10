Πάτρα: Ληστής με όπλο «χτύπησε» πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πατρών Κλάους – Τρόμος για 500 ευρώ ΦΩΤΟ
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάτρα, όταν άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα και, απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο, απέσπασε χρήματα πριν τραπεί σε φυγή.
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9 Μαρτίου) σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάτρα, όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου κατάφερε να αρπάξει χρήματα από το ταμείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ληστής είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μπαίνοντας στο κατάστημα, απείλησε τον υπάλληλο με όπλο και του ζήτησε τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.
Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει περίπου 500 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην οδό Πατρών Κλάους.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News