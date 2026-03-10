Πάτρα: Ληστής με όπλο «χτύπησε» πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πατρών Κλάους – Τρόμος για 500 ευρώ ΦΩΤΟ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9 Μαρτίου) σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάτρα, όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου κατάφερε να αρπάξει χρήματα από το ταμείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ληστής είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μπαίνοντας στο κατάστημα, απείλησε τον υπάλληλο με όπλο και του ζήτησε τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει περίπου 500 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην οδό Πατρών Κλάους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

