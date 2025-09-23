Πάτρα: Μάνα με την ανήλικη κόρη της έκλεψαν ρούχα από κατάστημα

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι Δευτέρα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του

Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, γυναίκα και η 14χρονη κόρη της, διότι μετέβησαν σε κατάστημα στην Πάτρα και αφαίρεσαν από κοινού

ενδύματα συνολικής αξίας 58 ευρώ.

Επιπλέον, η ανήλικη δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ενώ σε βάρος της συλληφθείσας μητέρας της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

