Πάτρα: Μαθητές Δημοτικών στα πρώτα τους μαθήματα κολύμβησης στο «Αντώνης Πεπανός»

Με ενθουσιασμό ξεκίνησε στο κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Αντώνης Πεπανός» η φετινή διδασκαλία της κολύμβησης για μαθητές δημοτικών σχολείων της Αχαΐας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στοχεύει να διδάξει στα παιδιά δεξιότητες ζωής μέσα από το νερό.

09 Οκτ. 2025 12:49
Με χαμόγελα και παιδικές φωνές πλημμύρισε το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025 το κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Αντώνης Πεπανός» του ΠΕΑΚ Πάτρας, καθώς μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας έκαναν τις πρώτες τους βουτιές στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Έτσι, ξεκίνησε και επίσημα για τη σχολική χρονιά 2025-2026 η εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας της κολύμβησης, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Δρ. Νικόλαο Κλάδη, να εκφράζει την ικανοποίησή του για την οργάνωση και την ανταπόκριση των σχολείων.

Η κολύμβηση, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς συμβάλλει:

στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων κολύμβησης,

στην ενίσχυση της φυσικής κατάστασης,

στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στο νερό,

και στην καλλιέργεια αγάπης για τον αθλητισμό και την ευεξία.

Τα οφέλη για τα παιδιά είναι πολλαπλά:
– Βελτίωση φυσικών δεξιοτήτων (αντοχή, δύναμη, συντονισμός),
– Ασφάλεια στο νερό, με καλλιέργεια υπευθυνότητας και αυτοπεποίθησης,
–  Κοινωνικοποίηση και ομαδικότητα μέσα από τη συνεργασία,
– Ψυχική ευεξία, καθώς η κολύμβηση βοηθά στη μείωση του άγχους και στην καλύτερη διάθεση.

Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, με δωρεάν μεταφορά για μαθητές των Γ΄ και, όπου είναι δυνατό, των Δ΄ τάξεων, από σχολεία που βρίσκονται έως 25 χλμ. από το κολυμβητήριο.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε τριμηνιαίους κύκλους, με κάθε σχολείο να πραγματοποιεί έως δέκα δίωρα μαθήματα. Η διδασκαλία γίνεται σε μικρά τμήματα, με αυστηρή εποπτεία και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας, ώστε η εμπειρία των παιδιών να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτική και απολύτως ασφαλής.

Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές καθοδηγούν τα παιδιά μέσα από ένα βιωματικό και παιδαγωγικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το οποίο μετατρέπει τη μάθηση σε χαρά, γνώση και αυτοπεποίθηση — πέρα από τα όρια της τάξης.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη Διοίκηση του ΠΕΑΚ Πάτρας, που μερίμνησε ώστε το κολυμβητήριο να είναι πλήρως έτοιμο και ασφαλές για την υποδοχή των μικρών μαθητών.

Όπως σημειώνει ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, κ. Αναστάσιος Μιχαηλίδης, «η κολύμβηση είναι μια εμπειρία που καλλιεργεί σώμα και πνεύμα, χαρίζοντας στα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες ζωής».
